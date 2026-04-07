Ухилянта хотіли переправити через кордон до Білорусі за ціною Renault Traffic, на якому його везли

ФОТО: Прокуратура Житомирщини|
Момент затримання організатора переправлення ухилянта через кордон до ворожої Білорусі
Днями 33-річний житель обласного центру отримав підозру в організації незаконного переправлення людини мобілізаційного віку через державний кордон України. Про це повідомляють обласна прокуратура та поліція Житомирщини.
У цій історії є один дуже незвичний для схем нелегального переходу кордону момент: організація трансферу з ухилянтом планувалася не в країни Євросоюзу на західних кордонах. Цей маршрут навіть не розглядався.
Ухилянт втікав до Білорусі
Ухилянта переправляли на північ – до ворожої для України Білорусі, яка надала РФ територію для нападу на Україну та стала союзницею для російських окупантів.
Правоохоронці встановили, що у лютому підозрюваний пообіцяв своєму знайомому допомогу в перетині українсько-білоруської ділянки державного кордону. Свої "послуги" він оцінив у 6 тисяч доларів США.
Що входило в запропонований "сервіс"
За ці кошти чоловік обіцяв організувати трансфер до прикордонної зони, надати детальний маршрут безперешкодного перетину, а також інструкції щодо спорядження та необхідних речей.
Брали “на гарячому”. Фото: прокуратура, поліція Житомирщини
Крім того, він консультував "клієнта" щодо його подальших дій на території сусідньої держави.
І знову 332-га стаття
Невдовзі читачі Авто24 будуть на зубок знати статті, за якими судять організаторів схем переправлення людей мобілізаційного віку через кордон.
Ця стаття знову фігурує в новій кримінальній справі: чоловікові інкримінують незаконне переправлення особи через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).
Згідно з чинним законодавством, підозрюваному загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.