Трансфер далі Тиси не доставляє: через річку в Європу треба переправлятися човном або вплав

Йдеться про результати спільної операції ДПСУ, СБУ та Нацполіції, під час якої організаторів схем і їхніх клієнтів затримали безпосередньо на маршрутах до прикордонної річки.

Про обидва випадки з різницею у дві години повідомила на своїй Facebook-сторінці пресслужба 27-го прикордонного загону ім. Героїв Карпатської Січі.

Також про це розповіли на своїх ресурсах Спеціалізована прокуратури у сфері оборони Західного регіону та Нацполіція в Закарпатській області.

Читайте також На Закарпатті підполковник ТЦК намагався "віджати" у підприємця два автомобілі Renault



В одному епізоді фігурантами справи стали двоє мешканців Рахівщини віком 19 та 21 рік, в іншому – чинний 30-річний військовий та 45-річний колишній військовослужбовець ДПСУ.



Замість охорони кордону – допомагав нелегалам

За даними слідства, військовослужбовець одного з підрозділів охорони державного кордону разом зі спільником, котрий раніше служив у Держприкордонслужбі, організували схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Румунії поза встановленими пунктами пропуску.

Правоохоронці встановили, що "клієнтів" доправляли до прикордонної місцевості на Закарпатті та надавали їм інструкції щодо подальшого незаконного перетину кордону через Тису. Вартість таких послуг становила 5 тисяч доларів США.

Затримання організаторів у момент скоєння протиправних дій. Фото: Мукачівський прикордонний загін

Обох фігурантів затримали після отримання неправомірної вигоди під час супроводу чергового чоловіка. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Читайте також Фургон з ухилянтами і двома машинами прикриття до кордону не доїхав

Організатори молоді, але вже "терті калачі"

Іншу схему викрили на Рахівщині. За версією слідства, двоє місцевих жителів віком 19 та 21 рік підшукували охочих незаконно виїхати з України, консультували їх щодо маршруту на Закарпаття та обіцяли допомогти дістатися до Румунії через Тису.

За свої послуги молодики брали по 4 тисячі доларів США. Слідчі встановили, що вони інструктували потенційних "клієнтів", як дістатися Закарпаття в обхід контрольних постів, після чого супроводжували їх до прикордонної смуги.

19-річного організатора затримали під час отримання грошей від чергового чоловіка, який мав намір незаконно перетнути кордон. Його спільника правоохоронці затримали у Великому Бичкові під час супроводу "клієнта" до місця незаконного перетину кордону. У фігурантів вилучили гроші та мотоцикл.

Молоді хлопці в бажанні заробити тепер мають всі шанси "заробити" по дев'ять років на кожного. Фото: Мукачівський прикордонний загін



Обом молодикам також повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. У разі доведення вини їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

Наразі в обох кримінальних провадженнях тривають слідчі дії. Правоохоронці перевіряють можливу причетність підозрюваних до інших фактів організації незаконного переправлення осіб через державний кордон.