Трансфер до кордону, крипта і тисячі доларів: як працює бізнес на незаконному переправленні чоловіків

Журналістське дослідження редакції Авто24 показало, що майже всі таємні операції з переправлення чоловіків провалюються не лише у прикордонній смузі, а й задовго до неї. Нинішній тиждень став чи не рекордним від початку року за кількістю викритих схем незаконного переправлення через державний кордон.

Найбільше викриттів припало на вівторок 28 липня. Втім, і понеділок виявився "важким" для чоловіків, які повірили у щедрі обіцянки організаторів незаконного виїзду за кордон.

Київ: маршрут змінювали, а ціну піднімали

Найдорожчу схему викрили у столиці. За версією слідства, 25-річний організатор пропонував незаконний виїзд до Молдови. Спочатку маршрут мав проходити через Одесу, а вартість "послуги" становила 17 тисяч євро.

Згодом він кілька разів змінював і маршрут, і спосіб оплати: спочатку вимагав переказ на криптогаманець, а пізніше погодився на готівку.

Організатор турухилу за послугу просив багато, але гарантував мало. Фото: ДПСУ

У підсумку сторони домовилися про 14 тисяч євро авансу та ще 1000 доларів безпосередньо перед переходом кордону – приблизно за 150 метрів до прикордонної смуги. Затримали підозрюваного під час отримання першої частини грошей у столичному пункті обміну валют.

Кам'янець-Подільський: трансфер до кордону за $5000

Ще одну схему викрили на Хмельниччині. Житель Чернівецької області, за даними слідства, через месенджер шукав охочих залишити Україну та пропонував повний пакет послуг.

Комфортний трансфер до кордону на позашляховику Mercedes-Benz M-Class (W164) завершився для організатора кайданками на руках. Фото: ДПСУ

За 5 тисяч доларів він обіцяв забрати "клієнта" у Кам'янці-Подільському, автомобілем доставити до прикордонної території, провести інструктаж і пояснити подальший маршрут до Румунії.

Поїздка завершилася ще до наближення до кордону – автомобіль зупинили прикордонники, а машину разом із грошима вилучили.

Чернігівщина: найдешевший тариф

Найнижчі розцінки зафіксували на півночі країни. Тут організатор разом зі спільником доставляв чоловіків автомобілем максимально близько до українсько-білоруського кордону.

Далі "клієнти" вже самостійно мали рухатися лісовими стежками. За такі послуги брали від 2 тисяч доларів з людини.

Організатори доставляли "клієнтів" автомобілем якомога ближче до державного кордону з Білоруссю, а там їх повноваження з логістики завершувалися. Фото: ДПСУ

Під час обшуків правоохоронці вилучили автомобілі та інші речові докази.

Закарпаття: переправлення під прикриттям посвідчення

ДБР повідомило про викриття правоохоронця, який, за матеріалами слідства, використовував службовий статус як елемент майбутньої схеми.

Це був останній раз, коли офіцер одягнув уніформу правоохоронця на законних підставах. Фото: ДБР

Він планував супроводжувати чоловіків до прикордонної зони, використовуючи службове становище для безперешкодного пересування.

За свої послуги просив 8 тисяч доларів: частину грошей – наперед, решту – перед самим переходом кордону. Реалізувати схему він не встиг.

Спільні риси схем

Попри різні регіони, майже всі викриті цього тижня схеми працювали за однаковою моделлю.

"Організатори не обіцяли безпосередньо перевести людей через кордон – вони продавали логістику: перевезення автомобілем до прикордонної смуги, інструктаж, координати маршруту та рекомендації щодо подальшого руху, – зазначають експерти редакції Авто24

Розрахунок також був схожим: аванс перед виїздом і остаточна оплата безпосередньо перед незаконним переходом. Вартість таких "послуг" коливалася від 2 до 17 тисяч євро або доларів залежно від маршруту, регіону та обіцяного рівня "сервісу".