Трансфер до кордону за долари: як працювала масштабна схема вивозу ухилянтів на авто з додатковим супроводом

На Одещині правоохоронці викрили організовану групу з чотирьох осіб, яка за суми до 11 тисяч доларів організовувала незаконний виїзд чоловіків за кордон. Ділки забезпечували клієнтів усім необхідним від камуфляжу до житла, а до прикордонної зони доставляли на автомобілях із супроводом, проте жоден із втікачів так і не покинув країну.

За даними Одеської обласної прокуратури, організатори знаходили охочих уникнути мобілізації через месенджер Telegram.

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"У групі було чітко розподілено ролі, кожен учасник відповідав за окремий напрям. Транспортна частина схеми була продумана досить детально. Двоє учасників працювали безпосередньо водіями, доставляючи клієнтів до визначених точок висадки поблизу кордону, – зазначають у відомстві.

Окрім цього, ще один автомобіль виконував роль машини супроводу. Його водій їхав попереду, перевіряв маршрут на наявність поліцейських чи прикордонних патрулів та попереджав про небезпеку.

Схема розроблялася детально, озвучувалася гарно й охочі виїхати до Молдови їм щиро вірили, за що й поплатилися. Фото: з матеріалів слідства

Прайс та пакет послуг

Вартість такого нелегального туру варіювалася від 6600 до 11 000 доларів. Зафіксовано випадок, коли один із чоловіків доплатив ще 1400 доларів за попередній трансфер із Харківської області до Одеси.

За ці гроші організатори пропонували формат все включено. Втікачів селили у тимчасових квартирах, видавали камуфляжний одяг, взуття, сухпайки та проводили детальний інструктаж з орієнтування через додаток Google Maps.

Цікаво, що розрахунки проводилися сучасно. Гроші надходили на криптогаманець, після чого один зі спільників переводив їх у готівку та ділив між командою.

Фінал поїздки

Після автомобільного етапу клієнти мали йти пішки за наданими координатами. Проте сервіс дав збій: усіх чотирьох чоловіків, яких намагалися переправити протягом липня-серпня, затримали прикордонники.

У релізі поліції Одеської області уточнюється, що за документованими фактами кордон таким способом перетнули щонайменше 11 військовозобов’язаних. Під час 12 обшуків у фігурантів та їхніх автомобілі вилучили знайдені гроші, п’ять авто, 16 телефонів, банківські картки та інші докази. В одному з автомобілів у багажнику перебував ще один військовозобов’язаний.

Чотирьом учасникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм тримання під вартою із заставою – загалом понад 5,7 млн грн.