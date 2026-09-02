Трансфер з Бережан у бік кордону не поїхав, хоча за нього дали завдаток

За даними слідства, чоловік і жінка шукали військовозобов’язаних, котрі хотіли незаконно виїхати з України. Потенційних клієнтів знаходили через інтернет та за рекомендаціями знайомих.

За гонорар у доларових купюрах вони обіцяли організувати виїзд до Угорщини поза офіційними пунктами пропуску. Як йдеться в релізі поліції Тернопільської області, в пакет входили виготовлення необхідних документів, перевезення до прикордонної території, поселення в готелі та інструктаж щодо маршруту.

Домовленість передбачала оплату двома частинами: 6000 доларів – у Бережанах, решту 3000 – після успішного перетину кордону.

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Затримали після отримання грошей

Під час зустрічі з потенційним клієнтом у Бережанах фігуранти надали йому інструкції щодо маршруту через Закарпаття та подальших дій після перетину кордону.

Момент затримання під час передачі грошей настав – речовий доказ незаперечний. Фото: з матеріалів розслідування

Правоохоронці затримали їх після отримання першої частини коштів – 6000 доларів. Операцію проводили слідчі поліції спільно з міграційною поліцією та представниками Держприкордонслужби під патронатом прокуратури.

Справу передали до суду

Прокурори вже скерували обвинувальний акт до суду. Двом мешканцям Львівщини інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі.

Водночас обвинувачення ще не означає доведення вини – остаточне рішення у справі має ухвалити суд.