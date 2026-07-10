Транзит по Бердичеву скасовано: дорога в обхід міста вже економить час і пальне

ФОТО: Служба відновлення Житомирщини|
Ще узбіччя облаштують, розмітку нанесуть, але й без цього рух тут вже жвавий
Йдеться про 13-кілометрову ділянку між селами Осикове та Хажин, яка є важливим маршрутом для транзитного транспорту. Про цю знакову подію для регіону та країни в цілому повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області.
Завдяки оновленому покриттю логістика на одному з ключових міжнародних напрямків покращиться як для вантажних перевізників, так і для водіїв приватного транспорту. Уже зараз автомобілісти відзначають скорочення часу в дорозі та комфортніший проїзд.
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Чому ця ділянка важлива
Обхід Бердичева дозволяє транзитному транспорту оминути міську забудову, не витрачати час на проїзд через світлофори та міські затори. Для міжнародної траси М-21, що з'єднує північний кордон України з центральними та південними регіонами країни, це одна з ключових ділянок, що забезпечує безперервний рух транспорту.
Особливо актуальним це є для вантажних перевезень, адже кожна хвилина економії часу та зменшення простоїв позитивно впливає на ефективність логістики.
Ще впорядковуються узбіччя, наноситься розмітка, ведуться інші роботи, але рух об'їздною вже дозволено. Фото: Служба відновлення Житомирщини
Що вже виконано
На 13 кілометрах обходу дорожники:
- повністю замінили дорожній одяг;
- посилили конструкцію дорожнього покриття;
- влаштували новий асфальтобетон.
Наразі тривають завершальні роботи з укріплення узбіч, влаштування асфальтобетону на з'їздах і перехідно-швидкісних смугах, встановлення бар'єрного та перильного огородження, нанесення дорожньої розмітки.
Попри те, що окремі перераховані роботи ще тривають, рух ділянкою вже значно комфортніший.
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Майже 34 кілометри нового покриття цього року
Від початку року на південній частині автомобільної дороги М-21 – практично від Житомира у напрямку Вінниці – вже оновлено майже 34 кілометри дорожнього покриття.
Паралельно продовжуються роботи з відновлення дороги у північному напрямку – на території Черняхівської громади.