Транзит по Бердичеву скасовано: дорога в обхід міста вже економить час і пальне

Йдеться про 13-кілометрову ділянку між селами Осикове та Хажин, яка є важливим маршрутом для транзитного транспорту. Про цю знакову подію для регіону та країни в цілому повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області.

Завдяки оновленому покриттю логістика на одному з ключових міжнародних напрямків покращиться як для вантажних перевізників, так і для водіїв приватного транспорту. Уже зараз автомобілісти відзначають скорочення часу в дорозі та комфортніший проїзд.

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Чому ця ділянка важлива

Обхід Бердичева дозволяє транзитному транспорту оминути міську забудову, не витрачати час на проїзд через світлофори та міські затори. Для міжнародної траси М-21, що з'єднує північний кордон України з центральними та південними регіонами країни, це одна з ключових ділянок, що забезпечує безперервний рух транспорту.

Особливо актуальним це є для вантажних перевезень, адже кожна хвилина економії часу та зменшення простоїв позитивно впливає на ефективність логістики.

Ще впорядковуються узбіччя, наноситься розмітка, ведуться інші роботи, але рух об'їздною вже дозволено. Фото: Служба відновлення Житомирщини

Що вже виконано

На 13 кілометрах обходу дорожники:

повністю замінили дорожній одяг;

посилили конструкцію дорожнього покриття;

влаштували новий асфальтобетон.

Наразі тривають завершальні роботи з укріплення узбіч, влаштування асфальтобетону на з'їздах і перехідно-швидкісних смугах, встановлення бар'єрного та перильного огородження, нанесення дорожньої розмітки.

Попри те, що окремі перераховані роботи ще тривають, рух ділянкою вже значно комфортніший.

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Майже 34 кілометри нового покриття цього року

Від початку року на південній частині автомобільної дороги М-21 – практично від Житомира у напрямку Вінниці – вже оновлено майже 34 кілометри дорожнього покриття.

Паралельно продовжуються роботи з відновлення дороги у північному напрямку – на території Черняхівської громади.