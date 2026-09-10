Трековий монстр для доріг: Honda готує радикальний Civic Type R HRC за адекватний прайс

Інформація про розробку хардкорної версії з'явилася в японських медіа. Як пише видання Motor1 з посиланням на портал Response, нова модифікація базуватиметься на оновленому кузові FL5, а її виробництво має стартувати у 2027 році.

Абревіатура HRC розшифровується як Honda Racing Corporation. Це означає, що автомобіль отримає не просто косметичний пакет накладок, а реальні технології з автоспорту, зокрема з Формули-1 та серії Super GT. Для водія, який шукає безкомпромісний трековий інструмент з допуском на дороги загального користування, це ідеальний варіант. Концепт цієї моделі вже активно тестують у японських гонках на витривалість, відточуючи аеродинаміку та охолодження.

Що зміниться під капотом та зовні

Інженери суттєво перепрацювали технічну частину. Очікується, що потужність 2,0-літрового турбомотора зросте з базових 315 до приблизно 335 кінських сил завдяки новому програмному забезпеченню, а також зміненій системі впуску та вихлопу від Akrapovic. Крім того, автомобіль "схудне" майже на 23 кілограми завдяки використанню карбону та кованих дисків. Візуально HRC-версія виділятиметься масивним переднім сплітером, збільшеним антикрилом та агресивним дифузором.

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Скільки коштуватиме задоволення

За попередніми даними, ціна Honda Civic Type R HRC в Японії складе близько 7 мільйонів єн, що в еквіваленті дорівнює приблизно 45 600 доларів. Переплата порівняно зі стандартним Type R становить усього 5 000 доларів. За ці гроші покупець отримує ексклюзивний лімітований спорткар, який за своєю філософією ближчий до хардкорних лінійок Toyota GR або Nissan Nismo. Офіційна прем'єра оновленого базового Civic Type R очікується ще до кінця цього року, після чого Honda має розкрити всі карти щодо версії HRC.