Три провали – і назад в автошколу: Польща готує жорсткі зміни для майбутніх водіїв

Міністерство інфраструктури оголосило про масштабні зміни в системі іспитів для водіїв. Реформа спрямована на спрощення процедур, кращу адаптацію іспитів до реальних умов водіння та підвищення їхньої ефективності в оцінці навичок майбутніх водіїв.

Ключові зміни включають скасування практичної частини іспиту з водіння на маневровому майданчику та нові правила теоретичного іспиту. Фактично це реформа, що після 13 років сталої школи підготовки водіїв запроваджує новий підхід до іспитів. Про це пише Vitrina.pl.

Ліміт на спроби складання іспиту

Одна з ключових новацій – обмеження кількості спроб скласти практичний іспит. Якщо кандидат тричі не впорається з водінням, йому доведеться повернутися до автошколи, пройти щонайменше п’ять додаткових годин навчання та повторно скласти внутрішній іспит.

У відомстві також опрацьовують питання про запровадження обмеження терміну дії пройдених курсів водіння, хоча детальні рішення з цього питання ще не уточнені.

При цьому з порядку денного обмеження дії курсу водіння не знімається. Якщо зараз скласти іспит можна навіть через кілька років після навчання, то за новими правилами сертифікат автошколи буде чинним лише 24 місяці. Після цього курс доведеться проходити заново.

Іспит – ближче до реальних умов

Найбільші зміни торкнуться іспитів на водіння категорії B. Міністерство планує скасувати практичну частину іспиту, яка проводиться на маневровому майданчику.

Чиновники зазначають, що в більшості європейських країн цей етап більше не використовується, а натомість акцент робиться на оцінці поведінки водія в реальних умовах дорожнього руху. Акцент на маневри маневрування в потоці, це вже будуть не вправи, а рух заднім ходом чи повороту під 90 градусів в міському трафіку, паркування або розвороти у реальних умовах.

Відтепер іспит з водіння кандидати у водії здаватимуть в реальних умовах вуличного руху, у т.ч. з інтенсивним трафіком та складними маневрами. Фото: Славомир Мельник

Однак, навчальна зона маневрування з фішками й конусами повністю не зникне з навчального процесу. Вона й надалі використовуватиметься в автошколах, особливо на етапі базової підготовки, коли студенти набувають основи керування транспортним засобом.

Цифровізація і контроль автошкіл

Уряд також розглядає перехід на електронний облік навчання. Замість паперових журналів може з’явитися цифрова система з геолокацією, яка фіксуватиме реальні заняття.

Додатково автошколи можуть зобов’язати записувати внутрішні іспити — як підтвердження підготовки учнів.

"Мета нашої реформи — створити сучасну, зручну для користувача та узгоджену систему, яка ефективно перевірятиме навички кандидатів у водії. Тому ми подаємо до Переліку законодавчих та програмних робіт Ради Міністрів пропозиції щодо внесення змін до Закону про водіїв транспортних засобів , що повністю змінить давно встановлені правила тестування, - сказав заступник міністра інфраструктури Станіслав Буковець .

Rewolucja w zdawaniu na prawko

Насправді революція лише назріває. Допоки всі ініціативи перебувають на стадії підготовки законопроєкту. Повноцінне впровадження очікується не раніше 2027 року.

Однак головна мотивація озвучена – реформа має зменшити кількість формальних допусків до іспитів і підвищити реальний рівень підготовки водіїв.