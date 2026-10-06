Три вихідні на тиждень: як водії вантажівок ламають систему та змушують перевізників змінювати правила гри

Цей тренд змушує транспортні компанії повністю переглядати підходи до управління автопарками, наймаючи по кілька працівників на одну вантажівку.

Як повідомляє Transport Online з посиланням на профільну організацію Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL), у другому кварталі 2026 року частка таких працівників досягла рекордних 14,3 відсотка.

Роком раніше цей показник становив 13,8 відсотка. Якщо вдатися до статистики, то це означає, що нині кожен сьомий водій вантажівки у країні тепер працює за скороченим графіком.

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Дефіцит водіїв спонукає до преференцій

На практиці це виглядає як стандартний робочий день, але з меншою кількістю змін на тиждень. Сучасна молодь все частіше обирає формат, який гарантує три, а іноді й чотири повноцінні вихідні дні.

Класичні асоціації з професією далекобійника – від недільного вечора до п'ятниці в рейсі – поступово відходять у минуле. Саме через важкі умови праці та постійну відсутність вдома галузь зіткнулася з шаленим дефіцитом кадрів та швидким старінням персоналу.

Галузева революція та нові реалії

Транспортним підприємства доводиться підлаштовуватися під нові забаганки ринку праці. Щоб техніка не простоювала, власники компаній змушені закріплювати за одним тягачем одразу кількох водіїв.

Звісно, варто враховувати специфіку Нідерландів – це відносно невелика країна, місцеві водії якої зараз рідко виїжджають на довгі міжнародні маршрути.

У таких практично тепличних умовах організувати роботу на три-чотири дні набагато простіше.

Цікаво, що ще на початку 2000-х років саме голландські далекобійники славилися тим, що їздили всією Європою за вельми помірні гроші.

Як бачимо, чверті століття виявилося достатньо, щоб у професії відбулася справжня революція.