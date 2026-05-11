Тричі міняли машини, але не допомогло: на Дністрі зірвали схему втечі до Молдови

Для конспірації фігуранти кілька разів змінювали автомобілі та маршрут, однак фінал поїздки для всіх виявився однаковим – затримання правоохоронцями. Про схему з потрійною зміною транспорту розповідає на своїй ФБ-сторінці пресслужба Вінницької обласної прокуратури

У справі фігурують троє підозрюваних – двоє 22-річних та один 25-річний мешканець містечка. Вони у лютому організували трансфер для жителя Вінниці, який хотів нелегально потрапити до Молдови поза пунктами пропуску.

Маршрут із трьома пересадками

За даними слідства, схема була побудована за принципом естафети. Один з учасників забирав "туриста мобілізаційного віку" у Вінниці та віз до одного із сіл району. Там чоловіка пересаджували в інший автомобіль, яким доправляли його вже до Могилева-Подільського.

Останній етап був найризикованішим: третій спільник мав довезти втікача безпосередньо до річки Дністер. Далі чоловік повинен був перепливати кордон човном заздалегідь припасеним човном.

Взяли усіх одночасно, хоча схема перевезення до кордону мала багатоступеневий захист. Фото: Вінницька прокуратура

У прокуратурі зазначають, що під час перевезення фігуранти намагалися уникати блокпостів та можливих перевірок, постійно змінюючи транспорт і логістику маршруту.

Скільки коштувала "мандрівка"

За трансфер, інструктаж та організацію незаконного перетину кордону обвинувачені отримали 6 тисяч доларів. Вважай по 2 тисяч доларів на душу.

Втім, завершити оборудку вони не встигли - правоохоронці затримали всю групу. Фінальний етап розробленої схеми завершити не вдалося.

Що загрожує фігурантам

Чоловікам інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон за попередньою змовою групою осіб та перешкоджання законній діяльності ЗСУ й інших військових формувань. Це – знаменита ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Це передбачає суворе покарання: позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна (за ч. 3 ст. 332).

Один із фігурантів перебуває під вартою, ще двоє вийшли під заставу.