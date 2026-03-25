Триколісний "болід Формули-1" Ryn Motors зможе їздити на загальних дорогах

Зазвичай автомобілі, що нагадують боліди Формули-1, не допускаються до доріг загального користування в США. Проте Ryn Motors знайшла спосіб обійти це обмеження, пише Carscoops.

FP3 постачатиметься клієнтам у триколісній конфігурації, що дозволяє зареєструвати його як автоцикл. У такому вигляді автомобіль відповідає вимогам законодавства. Після реєстрації власник зможе переробити машину у повноцінну чотириколісну версію, замінивши задню частину конструкції.

Конструкція у стилі Формули-1

Ryn FP3 побудований на напівмонококовій конструкції з просторовою рамою та алюмінієвими панелями. Зовні він максимально наближений до справжнього гоночного боліда й має відкриті колеса, характерний “ореол” над водієм та агресивну аеродинаміку. Автомобіль важить лише 517 кг, що робить його надзвичайно легким і динамічним.

Двигун від Suzuki Hayabusa

Спочатку проєкт планували оснастити мотором Aprilia, але згодом вибір зупинили на двигуні від Suzuki Hayabusa. Йдеться про 1,34-літровий чотирициліндровий агрегат, який у стандартній версії видає 210 к.с. й 163 Нм крутного моменту та працює в парі зі шестиступеневою коробкою передач. Також буде доступна версія турбо з потужністю до 290 кінських сил.

Динаміка на рівні суперкарів

Завдяки малій вазі Ryn FP3 демонструє вражаючі характеристики: розгін 0–100 км/год – близько 2,8 секунди та перевантаження у поворотах на рівні до 2,6G. Ключову роль відіграє аеродинаміка: кузов здатен генерувати до 317 кг притискної сили, що робить авто максимально ефективним на треку.

Компроміс комфорту

Попри можливість виїзду на дороги загального користування, головний фокус FP3 – це трекові дні. Рівень комфорту в повсякденній експлуатації залишається відкритим питанням, але для цільової аудиторії це не є пріоритетом.

Ціни та терміни виходу

Ryn Motors вже відкрила прийом замовлень на новинку: базова версія коштує від 78 499 доларів, а FP3 Turbo – від 101 499 доларів. Поставки заплановані поетапно – перші авто клієнтам надійдуть з листопада 2026 року.