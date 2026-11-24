Як повідомляє видання Motor1, прийом заявок на придбання ексклюзивної партії триватиме лише десять днів і завершиться 29 листопада 2026 року. Усі машини зібрані на заводі в Індіані та пропонуються японцям у єдиній топовій комплектації без можливості вибору додаткових опцій.

Поява суто американської моделі на островах стала можливою завдяки новій системі сертифікації, яку місцеве профільне міністерство запровадило у лютому цього року. Згідно з даними порталу Autoevolution, ця схема дозволяє імпортувати пасажирські авто, сертифіковані в США, без проходження додаткових японських краш-тестів та бюрократичних перевірок.

Американський розмах та ліве кермо

Кожен японський Ascent постачається у виконанні Touring із капітанськими кріслами другого ряду, що робить салон семимісним. Покупцям залишили лише вибір із трьох кольорів кузова: білого перламутру, сірого металіку та синього відтінку.

За японськими мірками це справжній велетень: довжина сягає майже п'яти метрів, а дорожній просвіт становить солідні 22 сантиметри. Під капотом працює 2,4-літровий турбований опозитник на 260 кінських сил, який передає тягу на всі чотири колеса через фірмовий варіатор Lineartronic.

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Найцікавіший нюанс полягає в тому, що виробник не став адаптувати машину під лівосторонній рух. Усі 150 кросоверів зберегли ліве розташування керма, що є доволі екзотичним досвідом для місцевих доріг.

"Фірмовий комплекс систем безпеки EyeSight налаштований для правостороннього руху, тому на японських дорогах його ефективність може бути знижена", – зазначають у компанії Subaru.

Компенсувати ці незручності покликаний розкішний салон, створений під смаки американців: тут є шкіра Nappa, 11,6-дюймовий сенсорний екран, клімат-контроль на три зони та преміальна акустика Harman Kardon на 14 динаміків.

Чи буде продовження?

Наразі керівництво марки не розголошує планів щодо подальших поставок моделі на домашній ринок. Ця лімітована партія виглядає як сміливий експеримент бренду з нішевими продуктами, який покаже, чи є в Японії реальний попит на заокеанських гігантів.