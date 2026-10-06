Ціна пального змусила водіїв пересісти на седани: як Toyota Camry та Honda Accord рвуть ринок у 2026 році

Як повідомляє профільне видання Motor1.com, свіжий звіт про продажі автомобілів у США за третій квартал 2026 року зламав усі стереотипи щодо неминучої смерті класичних легковиків.

За перші дев'ять місяців поточного року Toyota Camry розійшлася тиражем у 260 684 екземпляри, показавши впевнене зростання на 11,2 відсотка. Її головний конкурент, Honda Accord, взагалі продемонстрував феноменальний стрибок на 32,7 відсотка, досягнувши позначки у 145 520 проданих авто за той самий період.



2026 Toyota Camry Dark Cosmos Paint / Photo by: Toyota

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Чому седани знову стали популярними?

Секрет такого різкого ренесансу седанів криється не стільки в дизайні, скільки в гаманцях водіїв. За даними Американської автомобільної асоціації, які наводить портал CBT News, середня вартість галона бензину у вересні 2026 року злетіла до 4,43 долара проти 3,20 долара роком раніше. Це болісне здорожчання, спровоковане геополітичною напругою та конфліктом навколо Ірану, змусило покупців шукати порятунку в гібридних технологіях.

І тут стратегія японців спрацювала на всі сто. У штаб-квартирі Toyota Motor North America, що розкинулася на 100 акрах у місті Плано, штат Техас, прийняли історичне та дуже прагматичне рішення – нове покоління Camry тепер продається виключно з гібридною силовою установкою. Версій із традиційним двигуном внутрішнього згоряння просто не залишилося.



2026 Toyota Camry Nightshade Edition / Джерело: 2026 Toyota Camry Nightshade Edition

Цей крок приніс колосальні дивіденди. Загальні продажі Toyota у третьому кварталі сягнули 633 223 автомобілів, додавши 0,6 відсотка. Згідно з офіційним пресрелізом Toyota Pressroom, частка електрифікованих моделей склала рекордні 57,4 відсотка, або 363 367 одиниць (стрибок на 28,5 відсотка).

А у вересні бренд взагалі встановив історичний максимум, коли 61 відсоток усіх проданих авто мали батарею на борту. Загалом гібридні продажі Toyota у США зросли на 29 відсотків за квартал.

Такий гібридний бум дозволив Toyota впритул наблизитися до абсолютного лідера американського ринку – General Motors. Поки продажі GM впали на 5,5 відсотка до 670 974 авто, японці скоротили відставання до мізерних 37 751 одиниці.

Як Honda та Toyota змагаються в середньому класі?

Натомість Honda пішла дещо іншим шляхом, зберігши для моделі Accord дешевші бензинові комплектації. Проте, як зазначає видання Autoblog, саме гібриди зробили касу – на них припало 44 відсотки продажів Accord у вересні.

Завдяки цьому Honda змогла суттєво скоротити розрив із Camry: якщо торік за аналогічний період різниця становила майже 125 тисяч машин, то зараз Camry випереджає Accord на 115 163 одиниці.



2026 Honda Accord Touring / Джерело: 2026 Honda Accord Touring

Фантастична динаміка Honda виглядає ще більш вражаючою на тлі жорсткого дефіциту. Автомобільний завод у Мерісвіллі, штат Огайо, де з 1982 року збирають Accord, працює на межі можливостей. За інформацією Honda News, складські запаси дилерів впали до критичних 16-17 днів продажів, тоді як нормальною для ринку вважається цифра у 60 днів.

Чи відродився компактний клас?

Не менш запекла битва розгорнулася у компактному класі. За дев'ять місяців Toyota Corolla знайшла 195 141 покупця (плюс 8,4 відсотка), причому лише у третьому кварталі було продано 13 003 гібридних версій, що на 36 відсотків більше за минулорічний показник.

Але найцікавіше те, що Corolla випередила Honda Civic усього на 6 автомобілів – продажі останньої склали 195 135 одиниць, про що свідчать дані Car and Driver. У вересні Civic розійшовся тиражем у 17 724 авто (зростання на 8,4 відсотка), з яких 35 відсотків були гібридами. Accord у вересні показав 16 507 проданих авто, стрибнувши на 27,7 відсотка.

Загалом American Honda відзвітувала про найкращий третій квартал з 2019 року. Загальні продажі зросли на 9,3 відсотка, а реалізація гібридів перевищила 80 тисяч одиниць. Цікаво, що легкові авто бренду додали 15,6 відсотка, тоді як кросовери та пікапи підросли лише на 0,3 відсотка. Звісно, це не означає смерть формату SUV – той самий Honda CR-V продовжує стабільно робити касу, продавшись тиражем понад 110 тисяч одиниць за квартал, але динаміка чітко показує зміну пріоритетів.

Хто ще виграв від повернення седанів?

Цей ренесанс седанів не обмежився лише двома японськими гігантами. Корейський Hyundai видав найкращий третій квартал у своїй історії в США, реалізувавши 246 896 авто, повідомляє Dealership Guy.

Їхні продажі гібридів зросли на 39 відсотків. Модель Elantra додала 18 відсотків, навіть перебуваючи наприкінці свого життєвого циклу. Mazda3 взагалі вистрілила на 42,3 відсотка. Тренд зачепив і преміум-сегмент: продажі BMW 3 Series злетіли на 51 відсоток, а Lexus IS додав 51,7 відсотка.

Щоправда, свято прийшло не на всі вулиці. Nissan зі своїми моделями Sentra та Altima пішов у мінус за підсумками року, хоча кросовери та пікапи бренду показали зростання. Цей контраст дуже яскраво виділяється на тлі загального успіху конкурентів.

Головним аргументом для покупця залишається адекватний прайс. Базові Civic чи Accord все ще можна взяти дешевше за 30 тисяч доларів, що на кілька тисяч вигідніше за аналогічний компактний кросовер.

До того ж гібридні версії спокійно видають витрату пального на рівні 4,9 літра на сотню (48 mpg), позбавляючи водія необхідності шукати розетку. Як підтверджує статистика TopSpeed, чисті електромобілі поки що програють цю битву: хоча оновлений кросовер Toyota bZ4X і подвоїв продажі до 24 994 одиниць, це крапля в морі порівняно з 931 434 проданими гібридами бренду за той самий період.