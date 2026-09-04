Ціна приємно дивує: новий Mitsubishi Pajero виявився значно дешевшим за Toyota Land Cruiser

Як повідомляє Carscoops, першим ринком, де стартують продажі відродженого позашляховика, стала Австралія. Там базова п'ятимісна версія обійдеться покупцям приблизно у 68 490 австралійських доларів (49 300 доларів США). Для порівняння, базовий Land Cruiser Prado 250 на тому ж ринку стартує від 73 200 австралійських доларів ($52 700).

Якщо подібна пропорція цін збережеться й для інших міжнародних ринків, Pajero має всі шанси завоювати високий попит серед тих, хто шукає надійне авто для важких умов без переплати за шильдик Toyota.

Що пропонують за ці гроші

Під капотом усіх версій безальтернативний 2,4-літровий турбодизель на 204 к.с. та 480 Нм крутного моменту, який працює в парі з 8-ступеневим "автоматом". Вже в базовій комплектації GLS покупці отримують фірмову систему повного приводу Super Select II, блокування заднього диференціала, LED-оптику, два 12,3-дюймові екрани та водонепроникну оббивку сидінь.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Топові семимісні версії Exceed та GSR (від 57 600 до 61 200 доларів США) додатково оснащуються 20-дюймовими дисками, шкіряним салоном, збільшеними до 14,3 дюйма моніторами, панорамним дахом та преміальною аудіосистемою Yamaha.

Коли чекати на дорогах