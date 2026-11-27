Як повідомляє видання Motor1, публічна прем'єра четвертої моделі з лінійки N Series відбулася 27 листопада на автосалоні в Гуанчжоу. Виробник одразу відкрив продажі, запропонувавши покупцям три комплектації з дуже агресивною ціновою політикою.

Базова версія 320 Pro за спеціальною стартовою пропозицією обійдеться всього у 119 900 юанів, що еквівалентно приблизно 18 тисячам доларів. Топова модифікація 320 Ultra LiDAR Edition коштуватиме близько 22 500 доларів, що робить новинку значно дешевшою за багатьох конкурентів у класі середньорозмірних SUV.

Техніка та вражаючий запас ходу

Під капотом кросовера довжиною майже 4,8 метра працює гібридна система, яка складається з 1,5-літрового бензинового двигуна на 98 кінських сил та потужного 228-сильного електромотора. За живлення відповідає літій-залізо-фосфатна батарея від компанії CATL ємністю 40,95 кВт-год, яка встановлюється на всі без винятку версії.

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Виробник заявляє, що виключно на електротязі автомобіль здатний подолати до 325 кілометрів за китайським циклом CLTC. Якщо ж повністю зарядити батарею та заправити повний бак, загальний запас ходу сягає солідних 1666 кілометрів.

Розумні опції для топової версії

Найдорожча комплектація виділяється наявністю лідара на даху та інтелектуальною системою допомоги водієві від Momenta. Покупці цієї версії отримують довічний безкоштовний доступ до фірмового автопілота, який вміє орієнтуватися як на швидкісних трасах, так і на тісних міських вулицях.

Салон новинки спроєктований за останніми трендами: у центрі уваги величезний 17,3-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 3K та 55-дюймовий проєкційний екран доповненої реальності. Керувати функціями можна за допомогою просунутого голосового асистента, який розпізнає кілька місцевих діалектів.

Наразі кросовер орієнтований виключно на китайських покупців, проте виробник натякає на можливий експорт в інші країни. Ринок Північної Америки у цих планах не фігурує, а от поява моделі в інших регіонах цілком імовірна.

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