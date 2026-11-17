Як повідомляє видання TopGir, цей незвичайний лот одразу привернув увагу поціновувачів німецького автопрому, адже ззовні автомобіль виглядає майже як стоковий.

Головна фішка ховається під капотом цього 25-річного хетчбека. Замість стандартного скромного моторчика майстри встановили серйозно допрацьований агрегат, який тепер видає вражаючі 600 кінських сил. Щоб перетравити таку потужність, довелося повністю перебрати трансмісію, посилити зчеплення та встановити продуктивнішу гальмівну систему.

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Адекватний прайс чи безумство

Звісно, прайс у 65 617 умовних одиниць за авто 1999 року може здатися абсолютно неадекватним для пересічного водія. За ці гроші в автосалоні можна спокійно взяти новенький кросовер бізнес-класу з гарантією. Проте для фанатів тюнінгу та колекціонерів такі проєкти мають особливу цінність, адже в них вкладено сотні годин ручної праці та топові комплектуючі.

Створити такого монстра в гаражних умовах практично неможливо, це рівень професійного ательє,

– зазначають експерти ринку, оцінюючи якість виконання робіт.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, що оригінальний Volkswagen Golf IV випускався з 1997 по 2004 рік і став справжнім бестселером у Європі. Навіть сьогодні ці машини часто зустрічаються на українських дорогах, хоча їхня середня ціна на вторинному ринку зазвичай не перевищує 4-5 тисяч доларів.