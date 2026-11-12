У Польщі водії платитимуть за обов'язкові тести на третину більше

Як повідомляє Moto.pl, Міністерство охорони здоров'я офіційно оновило розмір максимальної плати за спеціалізовані перевірки автомобілістів. Зміни набувають чинності вже 14 листопада 2026 року.

Якщо ще 13 листопада процедура коштуватиме 150 злотих (1 712 грн), то уже з суботи верхня межа встановлена на рівні 200 злотих (2 284 грн). Йдеться про оплату за перше обстеження, кожне наступне рішення про продовження кваліфікації, а також за повторні тести після оскарження висновків лікаря.

Варто зазначити, що уряд встановив саме максимальний прайс. Це означає, що клініки не мають права вимагати більше ніж 200 злотих, проте мінімальної межі не існує, тому деякі заклади можуть пропонувати послугу трохи дешевше.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Кому доведеться платити більше

Звичайним водіям, які їздять у приватних справах, хвилюватися не варто – для них ці тести не є обов'язковими. А от професіоналам та любителям порушувати правила доведеться розщедритися.

Які водії повинні пройти психологічне тестування:

керував транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;

перевищив допустимий ліміт штрафних балів;

спричинив дорожньо-транспортну пригоду;

подати заявку на отримання посвідчення водія вантажівок та автобусів;

інструктори з водіння та екзаменатори;

керують машинами екстреної допомоги.

Чому ціни пішли вгору

Збільшення вартості одразу на 50 злотих здається доволі різким, але цьому є логічне пояснення. Річ у тім, що це перше коригування тарифів за останні 12 років.

Попередні розцінки трималися незмінними ще з липня 2014 року. За цей час інфляція суттєво вдарила по економіці, а психологічні клініки зіткнулися зі значно вищими витратами на утримання обладнання та персоналу.

Звісно, водіям такий сюрприз напередодні зими навряд чи сподобається. Проте експерти визнають, що цей крок був неминучим для збереження якості медичних послуг на належному рівні.