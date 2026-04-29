Цінова війна в Китаї: BYD ігнорує уряд та провокує демпінг

Лінійка моделей BYD Leopard (Fang Cheng Bao)
Майже рік тому державні регулятори Китаю провели зустріч із керівництвом понад десяти провідних автоконцернів, зазначає Auto24. Головною вимогою влади було припинення “інволюційної” конкуренції. Цей термін вперше використав прем'єр-міністр Китаю Лі Цян для опису саморуйнівної боротьби за частку ринку через збиткові знижки, зазначає Carscoops.
Всупереч застереженням, дані Bloomberg свідчать, що лише за березень середнє зниження цін на весь модельний ряд BYD склало близько 10%. Такі дії спровокували ланцюгову реакцію: компанії Geely та Chery були змушені утримувати знижки на рівні 15%, щоб не втратити клієнтів.
Проблема надлишкових потужностей та експортна агресія
Корінь кризи криється в колосальному розриві між виробництвом та попитом всередині країни. Минулого року в Китаї було продано близько 23 мільйонів автомобілів, тоді як потужності заводів дозволяють випускати 55,5 мільйона одиниць щороку. Щоб позбутися залишків, місцеві бренди масово переорієнтовуються на зовнішні ринки – лише за останній місяць експорт китайських електромобілів зріс удвічі.
Фінансові наслідки для виробників
Під тиском регуляторів компанії змінили схему взаємодії з контрагентами. Раніше автовиробники затримували оплату рахунків постачальникам на місяці, використовуючи ці кошти для фінансування знижок. Тепер влада вимагає швидких розрахунків, що миттєво відобразилося на балансах підприємств. Зокрема, у BYD співвідношення боргу до власного капіталу підскочило до 25%.
Як зазначає генеральний секретар Міжнародної організації виробників автотранспортних засобів Франсуа Рудьє, така ситуація лише створює ілюзію вигоди для покупця. Насправді ж виробники втрачають прибутки, необхідні для розробки нових технологій, що загрожує стійкості всієї глобальної автомобільної системи.
Чому “цінова війна” в Китаї загрожує світовому автопрому?
- Залишки нереалізованих автомобілів в Китаї йдуть на експорт на інші ринки, зокрема в Європу. Там ці авто продають зі значними знижками, що призводить до скандалів та мит, оскільки місцеві компанії на кшталт Volkswagen та Stellantis не можуть конкурувати з субсидованими цінами.
- Постійне зниження маржі змусить китайські компанії поступово економити на всьому, що призведе до падіння якості компонентів та сповільнення розробок. Яскравий приклад – Tesla. Компанія була одним з ініціаторів “цінової війни” у 2023 році, але зараз змушена балансувати між збереженням прибутковості та спробами втримати власну частку на ринку, через програну конкуренцію китайським брендам.