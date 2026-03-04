Ціни на АЗС оновили рекорди: скільки коштує літр пального на українських заправках

Найбільші мережі — OKKO та WOG — додали за день одразу по 3 грн на літрі бензину і дизеля. Автогаз подорожчав на 1 грн і вперше за тривалий час перетнув психологічну позначку у 40 грн/л, побачили в Авто24.

Також цікаво чи можна викупити пальне в додатках АЗС

Найбільші мережі – найвищі ціни

OKKO та WOG лише за вівторок додали по 3 гривні. Станом на вечір 3 березня ціни у цих мережах такі:

А-95 та ДТ — 69,99 грн/л (+3 грн)

А-95+ та ДТ Пюс — 72,99 грн/л (+3 грн)

Автогаз — 40,99 грн/л (+1 грн)

Придбати пальне у додатку ОККО неможливо, у WOG – за цінами стелли.

Загалом із 18 лютого бензин і дизель у цих мережах подорожчали вже на 6 грн/л.

UPG: трохи дешевше

Мережа UPG у вівторок підняла ціни ще відчутніше: +3 грн/л на бензини та дизель і +2 грн/л на газ.

Нові розцінки такі:

А-95 — 65,90 грн/л (+3 грн)

upg95 — 68,90 грн/л (+3 грн)

upg100 — 75,90 грн/л (+3 грн)

Euro Diesel — 65,90 грн/л (+3 грн)

upgDiesel — 68,90 грн/л (+3 грн)

Газ — 40,0 грн/л (+2 грн)

Із середини лютого приріст у UPG також сягнув до 5 грн/л. Придбати пальне у додатку неможливо.

Інші мережі підтягнулися

Ціни переглянули й інші оператори: Ukrnafta, БРСМ-Нафта, AMIC, SOCAR, KLO, Parallel та Chipo — підвищення становить до 5-6 грн/л.

Також цікаво: а що з якістю бензину?

Що далі?

Головний драйвер подорожчання — світова нафта. На фоні загострення ситуації на Близькому Сході трейдери закладають у ціни ризики перебоїв постачання. Якщо котирування й надалі триматимуться на підвищених рівнях або підуть вище, український роздріб продовжить підвищувати ціни.

Для споживачів це означає, що березень може стати місяцем нових рекордів. Ринок уже показав, що реагує швидко і без пауз.