Ціни на АЗС оновили рекорди: скільки коштує літр пального на українських заправках

Найбільші мережі — OKKO та WOG — додали за день одразу по 3 грн на літрі бензину і дизеля. Автогаз подорожчав на 1 грн і вперше за тривалий час перетнув психологічну позначку у 40 грн/л, побачили в Авто24.
Найбільші мережі – найвищі ціни
OKKO та WOG лише за вівторок додали по 3 гривні. Станом на вечір 3 березня ціни у цих мережах такі:
- А-95 та ДТ — 69,99 грн/л (+3 грн)
- А-95+ та ДТ Пюс — 72,99 грн/л (+3 грн)
- Автогаз — 40,99 грн/л (+1 грн)
Придбати пальне у додатку ОККО неможливо, у WOG – за цінами стелли.
Загалом із 18 лютого бензин і дизель у цих мережах подорожчали вже на 6 грн/л.
UPG: трохи дешевше
Мережа UPG у вівторок підняла ціни ще відчутніше: +3 грн/л на бензини та дизель і +2 грн/л на газ.
Нові розцінки такі:
- А-95 — 65,90 грн/л (+3 грн)
- upg95 — 68,90 грн/л (+3 грн)
- upg100 — 75,90 грн/л (+3 грн)
- Euro Diesel — 65,90 грн/л (+3 грн)
- upgDiesel — 68,90 грн/л (+3 грн)
- Газ — 40,0 грн/л (+2 грн)
Із середини лютого приріст у UPG також сягнув до 5 грн/л. Придбати пальне у додатку неможливо.
Інші мережі підтягнулися
Ціни переглянули й інші оператори: Ukrnafta, БРСМ-Нафта, AMIC, SOCAR, KLO, Parallel та Chipo — підвищення становить до 5-6 грн/л.
Що далі?
Головний драйвер подорожчання — світова нафта. На фоні загострення ситуації на Близькому Сході трейдери закладають у ціни ризики перебоїв постачання. Якщо котирування й надалі триматимуться на підвищених рівнях або підуть вище, український роздріб продовжить підвищувати ціни.
Для споживачів це означає, що березень може стати місяцем нових рекордів. Ринок уже показав, що реагує швидко і без пауз.