Ціни на пальне в Україні різко зросли: скільки коштують бензин, дизель і газ

В Україні помітно подорожчало пальне. З початку вересня середня ціна бензину зросла на 37 коп./л — до 80,69 грн, дизельного пального — на 29 коп./л, до 91,70 грн/л, а автогазу — на 18 коп./л, до 43,24 грн/л.

Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи "А-95", на які посилається enkorr.ua.

Бензин подорожчав одразу в кількох мережах

На 1 грн/л підняли ціни на бензин WOG, UPG, Mango, "Катрал", VST та "Авантаж 7". Остання мережа після підвищення поступилася місцем "Фактору" серед АЗС із найнижчими цінами на світлі нафтопродукти.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Державна UKRNAFTA поки переглянула лише вартість бензину — ціна зросла на 1 грн, до 79,90 грн/л.

На дизельне пальне ціну на 1 грн/л підвищив преміальний SOCAR — до 95,90 грн/л. Також дизель подорожчав на станціях "Дніпронафти" — до 90,99 грн/л, а в мережі BVS у Київській області — до 92,90 грн/л.

Зміни цін на світлі нафтопродукти також зафіксували в Chipo, VostokGaz та "БРСМ-Нафті".

Автогаз також дорожчає

WOG підвищив ціну LPG на 1 грн/л — до 45,50 грн. UPG додала 60 коп./л — до 43,50 грн/л.

Ще на 50 коп./л газ подорожчав у KLO та VostokGaz. Локальні підвищення також зафіксували на окремих АЗС "Дніпронафти" у Запорізькій області та AMIC у Чернігівській області.

Оптові ціни підтверджують подальше зростання

Однією з причин подорожчання називають різке зростання цін на зовнішньому ринку на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Оптовий ринок уже демонструє аналогічну тенденцію. Станом на початок вересня дизельне пальне на півдні України коштувало 87,00–87,70 грн/л залежно від обсягу партії, а на заході — 90–92,50 грн/л.

За оцінкою "А-95", основний тиск найближчим часом може припасти на бензин і дизель, оскільки саме вони найшвидше реагують на зміну вартості імпортного ресурсу.