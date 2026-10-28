Ціни на пальне знову підскочили: дизель пробив позначку у 103 гривні, але є позитивний сигнал

Як повідомляє профільне видання enkorr, з 20 по 27 жовтня бензин також додав у ціні 25 копійок і тепер коштує в середньому 90,05 гривні за літр. Ситуація почала вирівнюватися лише з понеділка, коли розширення пропозиції на ринку нарешті потягнуло гуртові прайси вниз.

Завдяки цьому різниця між гуртом і роздробом вперше за три тижні вийшла в плюс. Наразі роздрібна націнка на дизелі становить 1,23 гривні на літрі, хоча на бензині вона, навпаки, скоротилася.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Хто править найвищі ціни

Найдорожче заправлятися традиційно на станціях SOCAR та Neftek, де вартість пального після стрибка на 3 гривні досягла 108 гривень за літр. Азербайджанська мережа також тримає лідерство і в бензиновому сегменті з цінником 95,90 гривні.

Одразу за ними йдуть ОККО, WOG та Grand Petrol, які просять за літр важкого пального 106,90 гривні. Несподівано до преміум-сегмента увірвалася мережа Chipo, піднявши прайс до 106,82 гривні.

Знайти дизель дешевше сотні зараз можна лише у трьох операторів, які вирішили не переписувати стели. Йдеться про заправки Фактор, Mango та Кворум, де ціни тримаються на рівні трохи нижче 100 гривень.

Державна UKRNAFTA також відмовилася від статусу жорсткого дискаунтера і підняла вартість на 2 гривні, зупинившись на позначці 101,90 гривні за літр. Тим часом мережа UPG нарешті розв'язала проблему з наявністю пального на своїх комплексах, яка спостерігалася минулого тижня.

Валютний фактор та бекграунд

Хоча гуртові ціни пішли на спад, серйозним ризиком для водіїв залишається курс валют. Долар на міжбанку вже торгується вище 45,60 гривні, і такий стрибок автоматично додає до собівартості літра дизеля ще одну гривню.

Нагадаємо, раніше ми писали, що передумови для нинішньої паливної кризи почали формуватися ще у вересні через різке подорожчання нафтопродуктів у Європі. Тоді експерти Консалтингової групи А-95 попереджали, що головним слабким місцем українського ринку залишається логістика та затримки постачань.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, через стрімкий стрибок гуртових цін у середині жовтня роздрібна торгівля опинилася на межі збитковості. Це змусило навіть найстійкіших дискаунтерів, таких як Авантаж 7, суттєво підняти ціни та перейти до середнього цінового сегмента.