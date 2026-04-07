Ціни на пальне знову пішли вгору: дизель може перевищити 100 гривень за літр

На початку квітня український ринок пального знову демонструє стрімке зростання цін. Після короткої стабілізації наприкінці березня подорожчання охопило всі основні види пального, а дизель вже наблизився до психологічної позначки, яку експерти enkorr.ua вважають лише проміжною.

Читайте також: Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне

Зовнішні ринки продовжують тиснути на український сегмент. Зокрема, імпортна вартість скрапленого газу після квітневих котирувань перевищила 1150 доларів за тонну, що фактично заклало основу для подальшого зростання роздрібних цін.

Ситуація зараз

За даними моніторингу ринку, у перші дні квітня середні ціни змінилися наступним чином: бензин А-95 додав понад гривню за літр і наблизився до 73 грн, преміальний А-95+ зріс до майже 77 грн, дизель подорожчав одразу майже на 4 грн і сягнув близько 88 грн за літр, а автогаз перевищив 48 грн.

При цьому ситуація на гуртовому ринку виглядає ще більш напруженою. Особливо це стосується дизельного пального, яке суттєво дорожчає через зростання європейських котирувань. У результаті роздрібні мережі часто продають дизель із мінімальною або навіть від’ємною маржею, що створює передумови для подальшого підвищення цін.

Чого очікувати найближчим часом

На цьому фоні оператори АЗС почали активніше переглядати свої цінові стратегії. Частина мереж різко підняла ціни, намагаючись наздогнати ринок, інші — діють менш синхронно, що лише посилює розрив між преміальним сегментом і дискаунтерами.

Окремо експерти звертають увагу на зміну балансу між видами пального. Співвідношення ціни бензину і автогазу досягло максимальних значень за останні роки, що потенційно може вплинути на структуру попиту. Втім, поки що суттєвого перетікання споживачів не зафіксовано.

Ключовий фактор ризику — дизель. Через поєднання високих закупівельних цін і низької рентабельності в роздрібі, саме цей сегмент може стати драйвером нового витка подорожчання. За оцінками ринку, вже найближчим часом ціни на дизельне пальне можуть перевищити 100 грн за літр.

Висновок

У підсумку, нинішня ситуація виглядає як початок нового цінового циклу. І якщо зовнішні та внутрішні фактори не зміняться, українським водіям доведеться готуватися до подальшого зростання витрат на пальне вже у квітні.