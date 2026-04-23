Ціни на переправлення ухилянтів впали: скільки зараз беруть в Одесі за "квиток" до Молдови

Організацією переправлення ухилянтів займався 21-річний мешканець згаданого міста. Він підшуковував клієнтів через знайомих і пропонував нелегальний виїзд до Молдови поза пунктами пропуску.

Як повідомляє Спеціалізована Прокуратура у сфері оборони Південного Регіону, свої послуги організатор оцінив у 7000 доларів.

Читайте також Єдиного тарифу на переправлення ухилянтів через кордон не існує

Як працювала схема

Запропонований клієнтам "Пакет послуг" передбачав доставлення до кордону приватним трансфером і супровід до смуги кордону. подальший маршрут. Оплата – у два етапи:

Фігурант справи брав 2000 доларів авансу, а остаточний розрахунок уже при перетині кордону. Переправлення планувалося на початок квітня 2026 року.

"Коли "клієнт" уже сідав у авто для виїзду, організатор отримав першу частину грошей. Перерахувати не встиг, оскільки відразу був затриманий. Передача коштів відбувалася під контролем правоохоронців, – зазначають у спецпрокуратурі..

Затримання силовики спецпідрозділу провели коректно, але шок в арештованого був.

Сам себе викупив з-під арешту

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави у 266 тис. грн, яку він вже заплатив.

Наразі слідчі перевіряють можливу причетність фігуранта до інших епізодів та встановлюють повне коло учасників схеми.