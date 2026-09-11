Тисячі доларів за обхід пунктів пропуску: як у прикордонні заробляють на довірливих

Бізнес з особливим присмаком шахрайства процвітає, базуючись на довірливості людей: гроші беруть за обіцянку, але охочим перетнути кордон замилюють очі барвами переконань й прикладами виконаної "під ключ" послуги, хоча це не так.

Як показала моніторингова стрічка Авто24, лише за попередню добу правоохоронці повідомили одразу про три шахрайські епізоди у різних областях.

15 тисяч євро за дорогу до Румунії

На Хмельниччині 52-річний киянин, за даними слідчих обласної прокуратури, запропонував військовозобов’язаному незаконно потрапити до Румунії. Ціна питання – 15 тисяч євро.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

За ці гроші чоловік мав організувати перевезення з Кам’янця-Подільського до Чернівецької області, надати маршрут до кордону та інструкції щодо його незаконного перетину і подальших дій у Румунії.

Момент затримання 52-річного киянина, котрий зайнявся зароблянням грошей на довірливих громадянах. Фото: з матеріалів слідства

"Клієнт" натомість звернувся до правоохоронців. Після передачі грошей підозрюваного затримали. Суд обрав йому тримання під вартою з можливістю внесення застави.

За $20 тисяч замісь Білорусі до Румунії

На Волині викрито ще одну схему. Як повідомляє у своєму релізі пресслужба 6-го прикордонного Волинського загону, 40-річний киянин перевозив двох українців, які мали незаконно перетнути кордон з Білоруссю. Однак згодом водій змінив плани й вирішив везти їх уже до українсько-румунського кордону.

Організатори планували отримати по 20 тисяч доларів з кожного клієнта. Гроші мали надходити на криптогаманець, а пошук охочих здійснювали через Telegram-канал.

Чоловіка затримали на території Камінь-Каширського району. Йому повідомили про підозру, суд призначив тримання під вартою.

А це вже затримання 40-річного киянина, котрий також зайнявся бізнесом з "надання послуг" довірливим громадянам. Фото: з матеріалів слідства

BMW X5 – частина "сервісу" за $7000

Ще один канал викрили на Закарпатті. Там 23-річний житель Ужгорода разом із 28-річним спільником, за даними оперативників 94-го прикордонного загону, організував незаконне переправлення чоловіків до Словаччини.

Клієнтів шукали через соцмережі, а ціна становила 7000 доларів з людини. Один зі спільників відповідав за транспортування, отримання грошей та інструктаж щодо поведінки під час зустрічі з правоохоронцями.

Під час операції прикордонники зафіксували передачу частини коштів. Під час обшуку вилучили ще 3200 доларів, три телефони та BMW X5, яке, за версією слідства, використовували для перевезення.

Обох фігурантів затримали, суд обрав їм тримання під вартою на 60 діб із можливістю застави. Фото: з матеріалів слідства

Гроші беруть наперед, а гарантії немає

У всіх трьох випадках схема побудована навколо одного товару – обіцянки незаконно вивезти людину з України. За цей товар беруть валютою.

За маршрут, транспорт та інструкції просять від 7000 доларів до 20 тисяч доларів або 15 тисяч євро. При цьому організатор не може гарантувати клієнту головного – що той справді перетне кордон. Вони зазвичай навіть до кордону не підвозять, маршрут трансферів обривається ще на підступах до нього.

Прикордонники можуть зупинити автомобіль, виявити людину на маршруті або просто не дати скористатися підготовленим переходом. Тож фактично людина платить величезні гроші за ризиковану послугу, результат якої ніхто не гарантує.

Коли схема провалюється, "клієнт" може залишитися і без грошей, і без омріяного виїзду. Так що не варто поспішати розплачуватися, а ще краще – взагалі не приставати на шахрайські обіцянки.

У всіх наведених випадках йдеться про підозри, а не про доведену судом вину фігурантів.