Тисячі нових вантажівок для європейських доріг: Volvo та Mercedes-Benz отримали гігантські замовлення

Таке масове оновлення автопарків свідчить про різкий перехід ринку на екологічніші та технологічніші рішення, які виїдуть на траси вже у 2027 році.

Як повідомляють офіційні пресрелізи автовиробників, угоди були підписані під час масштабної транспортної виставки IAA Transportation у німецькому Ганновері. Йдеться про рекордну закупівлю газових тягачів для німецької компанії Reinert Logistics та масштабне поповнення флоту литовського гіганта Girteka.

Такого замовлення на газові фури у Volvo ще не було

Шведський бренд Volvo Trucks відзвітував про найбільше у своїй історії замовлення на техніку з газовими двигунами. Компанія Reinert Logistics законтрактувала відразу 500 тягачів моделі Volvo FH Aero (див. презентаційне відео нижче).

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"Ми рано зрозуміли, що біо-ЗПГ – це правильне рішення для нас, адже можливість їздити на місцевому паливі з органічних відходів просто чудова, – зазначив засновник логістичної компанії Рене Райнерт.

Ці машини здатні проїхати до 1000 кілометрів на одному баку. Вони працюватимуть на біо-ЗПГ, що дозволяє звести викиди вуглекислого газу практично до нуля.

До понад 10 000 відвантажених вантажівок серії FH Aero з газовим двигуном по всьому світу додається ще 500 таких магістральних машин для німецького оператора. Фото: Volvo Trucks

Масштабне оновлення флоту Girteka

Тим часом литовський перевізник Girteka домовився з підрозділом Mercedes-Benz Trucks про купівлю 900 нових вантажівок Actros L ProCabin (див. презентаційне відео нижче). Постачання цієї партії також заплановане на першу половину 2027 року.

Цікаво, що на початку нинішнього року компанія вже придбала 500 аналогічних машин. Таким чином, загальний обсяг закупівель німецьких тягачів для цього перевізника сягнув 1400 одиниць лише за один рік.

"Оскільки ми маємо власний автопарк із 6500 вантажівок, компанія бере на себе повну відповідальність за безпеку та якість перевезень. Постійне оновлення автопарку є стратегічним вибором, – підкреслив гендиректор Girteka Group Едвардас Ляховічюс.

Замовлений Actros L ProCabin розроблений з аеродинамічним акцентом, спрямованим на ефективність далеких перевезень. Фото: Daimler Truck AG

Особливо критичним такий підхід є для рефрижераторних перевезень та доставлення цінних вантажів. Нові технології дозволять не лише покращити умови праці водіїв, а й гарантувати стабільність обслуговування клієнтів по всій Європі.