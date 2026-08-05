У Німеччині масово перевірятимуть швидкість на дорогах: які штрафи

Упродовж тижня в регіонах-учасниках кампанії працюють тисячі поліцейських екіпажів та додаткові комплекси контролю швидкості. Головна мета акції – змусити водіїв суворіше дотримуватися швидкісних обмежень і таким чином зменшити кількість ДТП із тяжкими наслідками.

Втім, до серпневої кампанії долучилися не всі федеральні землі. Як пише aussiedlerbote.de, від участі відмовилися Баварія, Саксонія та Саар. При цьому влада Саксонії вже анонсувала власну кампанію з контролю дорожнього руху, яка триватиме з 17 серпня до 4 вересня.

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Де найчастіше вимірюватимуть швидкість

Посилений контроль здійснюється на автобанах, федеральних трасах і міських вулицях. Перевірки рівномірно розподілені упродовж усіх днів усього тижня.

Наприклад, у Бранденбурзі поліція повідомила, що особливу увагу приділятиме як автомагістралям, так і сільським дорогам.

Традиційно патрулі та камери розміщуватимуть у місцях із підвищеним ризиком аварійності, зокрема поблизу шкіл, дитячих садків, дорожніх ремонтів, будинків для людей похилого віку, лікарень та аварійно небезпечних ділянок доріг.

Які види покарання можуть бути

Жодних спеціальних штрафів на час проведення марафону не запроваджують. До порушників застосовуватимуть стандартні санкції, передбачені законодавством Німеччини.

Залежно від ступеня перевищення швидкості водій може отримати:

грошовий штраф;

штрафні бали до реєстру порушників;

тимчасову заборону на керування транспортними засобами;

у найсерйозніших випадках – позбавлення водійського посвідчення.

Водночас через суттєве збільшення кількості перевірок і камер ймовірність бути зафіксованим за перевищення швидкості цього тижня значно вища, ніж зазвичай.

Чому кампанію проводять саме зараз

Марафон контролю швидкості є частиною загальноєвропейської програми з підвищення безпеки дорожнього руху, яку координує мережа дорожніх поліцейських підрозділів Roadpol.

Такі масштабні перевірки проводять двічі на рік – навесні та в серпні. Літня кампанія припадає на пік сезону відпусток, коли дорогами Європи подорожує найбільша кількість автомобілістів, що збільшує ризик дорожньо-транспортних пригод.