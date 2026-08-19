У Білій Церкві пасажирам готують сюрприз: гроші на проїзд тепер можна не брати

Тестову версію модуля "Транспорт" у застосунку "Є-громада" перевізники запустили для попередніх випробувань на восьми автобусних маршрутах. В режимі тесту також поїхали два тролейбуси.

Про новації в роботі громадського транспорту йдеться в релізі мерії та ряді місцевих ЗМІ, запрошених на презентацію автоматизованої системи оплати проїзду.

Електронний квиток поєднає всі зацікавлені сторони

АСООП покликана об'єднати в одній системі пасажира, водія, контролера, перевізника та міську владу. Оплатити проїзд відтак можна буде транспортною карткою, QR-квитком та іншими безконтактними способами.

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Система автоматично реєструватиме кожну поїздку. Це дозволить мерії Білої Церкви отримувати точні дані про пасажиропотік, контролювати оплату та вести прозорий облік пільгових перевезень.

Розробник уже представив тестову версію модуля "Транспорт", до якої внесли частину попередніх зауважень і пропозицій.

Тестування нової системи оплату проїзду на автобусному маршруті №14. Скриншот: Авто24

Пільговики отримають електронні квитки

Окремо опрацьовують механізм перевезення пільгових категорій пасажирів. Для них передбачена видача електронних квитків, а кількість необхідних поїздок мають визначити додатково.

Після завершення тестування та виправлення недоліків АСООП запустять для жителів громади повсюдно у тестовому режимі.

Пасажирам обіцяють покрокові інструкції з користування системою. Передбачено й перехідний період, щоб пасажири могли адаптуватися до нового способу оплати проїзду.