У Чернівцях повним ходом продавали сурогат через АЗС та з виїзного "Спринтера": кого судитимуть

Незаконний бізнес організував 30-річний підприємець із Чернівців, залучивши трьох спільників. У матеріалах справи підозрювані отримали статус організованої злочинної групи, але це слід довести в суді.

Як йдеться в релізах БЕБ в Чернівецькій області та обласної прокуратури, у кожного з фігурантів була своя роль: закупівля й транспортування низькоякісної сировини, безпосереднє виробництво, пошук покупців тощо.

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Масштаби та збут

Зловмисники купували дизель, газовий конденсат та інші паливні компоненти. Сурогат низької якості колотили на підпільному нафтоскладі в селі Горішні Шерівці Чернівецького району, змішуючи нафтопродукти в резервуарах та автоцистернах за допомогою насосів.

Готову продукцію продавали під виглядом якісного дизеля через мережу АЗС у Чернівецькій та сусідніх областях.

Шкідливий для автівок бізнес прикрили, але чи надовго ця ніша буде порожньою – гарантій ніхто не дає. Фото: з матеріалів кримінальної справи

Крім того, ділки використовували "мобільну заправку" – переобладнаний мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, у кузові якого змонтували ємності для пального, помпу та лічильник.

Що у підсумку

Усього за рік діяльності (з серпня 2024 по серпень 2025 року) група виготовила та продала понад 177 тисяч літрів фальсифікату на суму більш ніж 8 млн грн. Організатор схеми встиг легалізувати понад 2,8 млн грн "брудних" прибутків.

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Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області під час обшуків вилучили понад 34 тисячі літрів пального, обладнання для його колотіння, автоцистерни, автотранспорт та документацію.

Учасникам ОЗГ інкримінують незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України). Організатору додатково висунуто звинувачення у відмиванні коштів (ч. 1 ст. 209 КК). Фігурантам загрожує до 5 та 6 років позбавлення волі.