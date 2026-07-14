У Dacia Striker буде те, чого часто бракує дорожчим авто: ідеї підгледіти у Skoda

Про це пише Auto Bild. Німецьке видання звернуло увагу, що Dacia Striker отримав набір побутових деталей, які дуже нагадують філософію Skoda Simply Clever. Йдеться не про складну електроніку, а про дрібниці, які водій і пасажири помічають щодня.

Нагадаємо про нову модель Dacia Striker

Скребок для льоду – майже як у Skoda

Найпоказовіша деталь — скребок для льоду. У Skoda він давно став одним із символів “розумної практичності”: зазвичай його ховають у лючку паливного бака або зарядного порту.

Dacia теж вирішила додати Striker скребок із заводу, але розмістила його інакше. У новій моделі він знаходиться збоку передньої панелі з боку водія.

Логіка проста: щоб дістати скребок, достатньо відкрити водійські двері. Не потрібно обходити машину й відкривати лючок бака. Для зимового ранку це справді зручніше.

Таке рішення добре вписується у філософію Dacia. Бренд не намагається вразити дорогими матеріалами чи складними гаджетами, а робить ставку на речі, які мають практичний сенс.

Кріплення аксесуарів

Ще одна практична особливість Striker – система кріплень YouClip. Вона вже знайома за іншими моделями Dacia й дозволяє фіксувати різні аксесуари в салоні.

Для Striker підготували нові елементи: ковдру, практичну сітку-сумку з ручками та пляшку для води. Ідея в тому, що аксесуар можна швидко переставити з одного місця в інше або зняти, коли він не потрібен.

Ковдра має ще одну функцію – її можна використовувати як дитячий ігровий килимок. Це дрібниця, але саме такі речі роблять сімейний автомобіль зручнішим у реальному житті.

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Багажник більший, ніж у Audi A5 Avant

Dacia Striker отримав багажник об’ємом 600 літрів. Якщо скласти задні сидіння, простір збільшується до 1600 літрів.

Для порівняння, Auto Bild згадує Audi A5 Avant, у якого багажник має від 448 до 1396 літрів. При цьому Striker коротший за німецький преміальний універсал: довжина Dacia становить 4,62 метра.

Тобто Dacia намагається запропонувати не просто дешевший автомобіль, а дуже місткий сімейний універсал із кросоверними рисами.

Підлога багажника теж трансформується

Практичність багажника не обмежується об’ємом. Підлога має дві різні поверхні: з одного боку вона оздоблена килимовим покриттям, з іншого — більш міцним і простим у догляді матеріалом.

Це зручно, якщо потрібно перевозити брудні речі, взуття після прогулянки, інструменти або товари для дачі.

Крім того, підлога поділена на три секції. Їх можна встановлювати так, щоб фіксувати вантаж і не давати йому ковзати по багажнику під час руху.

Для сімейного автомобіля або машини малого бізнесу це може бути важливішим, ніж ще один сенсорний екран у салоні.

Dacia хоче бути дешевшою альтернативою Skoda

Striker — це нова модель Dacia в C-сегменті. Вона має поєднати риси універсала, кросовера та практичного сімейного автомобіля.

Dacia обіцяє стартову ціну менш ніж 25 000 євро. Саме це може стати головним аргументом проти Skoda Octavia Combi, Volkswagen Golf Variant та інших практичних моделей європейського ринку.

При цьому бренд явно намагається довести, що доступна ціна не означає повну відмову від продуманих деталей. Скребок, YouClip, трансформована підлога багажника та великий об’єм вантажного відсіку — це недорогі, але корисні рішення.

Dacia проти Skoda