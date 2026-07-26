Ford Mustang у стилі Трансформерів не сподобався поліцейським

За даними правоохоронців у Вест-Веллі, офіцери звернули увагу на маслкар через наявність несанкціонованих червоних ліхтарів (стробоскопів), спрямованих уперед.

Хоча копії кінематографічних авто часто зустрічаються на автошоу та фанатських заходах, виїзд подібного транспорту на дороги загального користування регулюється чіткими правовими нормами, зазначає Carscoops.

Деталі порушень та штрафи

Опубліковані правоохоронцями фотографії демонструють чорно-білий Ford Mustang із графікою "BARRICADE", логотипами трансформерів Десептиконів, написи "9-1-1 Emergency Response" та модифікованим вигаданим гаслом "Покарати та поневолити". Окрім цього, на автомобілі були встановлені червоні денні ходові вогні, що є прямою підставою для зупинки.

Під час перевірки водій отримав одразу кілька штрафів за порушення Правил дорожнього руху Каліфорнії:

використання несанкціонованих світлових приладів;

наявність чорно-білої лівреї та маркування, які роблять транспортний засіб схожим на офіційний поліцейський автомобіль ;

; надмірне тонування лобового скла .

Справжнє патрульне авто Каліфорнійського дорожнього патруля (CHP)

У Каліфорнії діє спеціальний закон, який суворо забороняє цивільним автомобілям копіювати зовнішній вигляд патрульних машин екстрених служб. У результаті фанат "Трансформерів" залишив місце зупинки з трьома протоколами про адміністративні правопорушення.