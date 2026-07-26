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Ford Mustang у стилі Трансформерів не сподобався поліцейським

Каліфорнійський дорожній патруль зупинив водія Ford Mustang, який стилізував свій автомобіль під Десептикона Barricade з кінофраншизи "Трансформери". За іронією долі, фейковий поліцейський автомобіль був зупинений справжнім патрульним Chevrolet Camaro обмеженої серії, який нагадав власнику штрафом про суворість місцевого законодавства щодо імітації спецтранспорту.
У Каліфорнії поліція оштрафувала Ford Mustang у стилі Трансформерів

ФОТО: Carscoops|

Ford Mustang у стилі "Трансформерів", що імітує патрульний автомобіль

Данило Северенчук
logo26 липня, 13:15
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За даними правоохоронців у Вест-Веллі, офіцери звернули увагу на маслкар через наявність несанкціонованих червоних ліхтарів (стробоскопів), спрямованих уперед.

Хоча копії кінематографічних авто часто зустрічаються на автошоу та фанатських заходах, виїзд подібного транспорту на дороги загального користування регулюється чіткими правовими нормами, зазначає Carscoops.

Деталі порушень та штрафи

Опубліковані правоохоронцями фотографії демонструють чорно-білий Ford Mustang із графікою "BARRICADE", логотипами трансформерів Десептиконів, написи "9-1-1 Emergency Response" та модифікованим вигаданим гаслом "Покарати та поневолити". Окрім цього, на автомобілі були встановлені червоні денні ходові вогні, що є прямою підставою для зупинки.

Під час перевірки водій отримав одразу кілька штрафів за порушення Правил дорожнього руху Каліфорнії:

Справжнє патрульне авто Каліфорнійського дорожнього патруля (CHP)

У Каліфорнії діє спеціальний закон, який суворо забороняє цивільним автомобілям копіювати зовнішній вигляд патрульних машин екстрених служб. У результаті фанат "Трансформерів" залишив місце зупинки з трьома протоколами про адміністративні правопорушення.

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