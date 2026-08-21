У Корсунь-Шевченківській громаді фактично відмовилися від транспортного траншу норвежців: причина серйозна

Цього разу громада отримала п’ять автомобілів швидкої медичної допомоги, водовоз і пожежний автомобіль. Щоправда, із подарованого в громаді мало що залишиться.

Як повідомила громада на своїй ФБ-сторінці, більшу частину техніки передадуть туди, де вона нині найбільш потрібна. Це рішення також підтвердили в обласній адміністрації.

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230 тонн допомоги за 2025 рік

Партнерство з норвезьким фондом має не разовий, а системний характер. Лише у 2025 році Ukraine Frontline Emergency Aid передав громаді близько 230 тонн допомоги. Серед вантажів – медичне обладнання та засоби, одяг, автомобілі й інша необхідна допомога.

Нова передача продовжує цю роботу, посилюючи одночасно медичну та рятувальну спроможність громад.

Які "швидкі" отримали

На оприлюднених фотографіях можна побачити три різні типи спеціалізованих машин. Одна з карет – Volvo XC90, переобладнаний шведською компанією Nilsson Special Vehicles. Це повнопривідна компактна карета швидкої допомоги на базі Volvo XC90 D5 AWD.

За технічними даними таких автомобілів, дизельний двигун має об’єм 1,97 л і потужність 235 к.с. Він працює в парі з автоматичною коробкою передач, а повна маса машини становить близько 3 150 кг. Повний привід і дорожній просвіт близько 225 мм покращують прохідність.

Карети швидкої медичної допомоги в транспортному транші переважили – норвежці бачили велику потребу в цих машинах. Фото: Черкаська ОВА

Конструкція Nilsson передбачає окремий подовжений медичний відсік із місцем для нош та медичного обладнання. Виробник також заявляє відповідність карети вимогам для санітарного транспорту типу B за EN 1789.

Три Amarok – для складніших умов

Ще три автомобілі на фото – Volkswagen Amarok, переобладнані фінською компанією Tamlans.

Це повнопривідні машини з дизельним V6 3.0 TDI потужністю 224 к.с. (165 кВт) та 8-ступеневою автоматичною коробкою передач. Для таких машин повна маса становить близько 3,5 тонни.

Головна особливість Amarok – не просто медичне оснащення пікапа, а встановлений замість стандартного вантажного кузова окремий модуль швидкої допомоги Tamlans. Він має монококову конструкцію та відповідає стандарту EN 1789 для автомобілів швидкої допомоги типу B.

Такий формат дає більше простору в медичному відсіку й дозволяє розмістити ноші, обладнання та робочі місця медиків. Повний привід і характеристики Amarok роблять ці машини придатними для роботи не лише на асфальті, а й на складніших дорогах та бездоріжжі.

Благодійники норвежського фонду запевнили, що вже формуються подальші пакети допомоги й на черзі нові надходження техніки та усялякого необхідного майна. Фото: Корсунь-Шевченківська громада

Є й інший спецтранспорт у цьому транші

На фото не дуже розбірливо видно інші моделі, але там, ймовірно, видніється ще один автомобіль швидкої допомоги з рисами, схожими на Mercedes-Benz Sprinter. Та ходова добре знайома службам надання екстреної медичної допомоги та реанімаційних заходів.

Її перевірений часом 163-сильний дизельний двигун екологічного формату Євро-5 вважається одним з найекономніших силових агрегатів на автомобілях такої розмірної групи та сегменту спецтранспорту. Силовий агрегат працює в дуеті з автоматичною коробкою передач. Для зручностей роботи водія є багато функціональних систем допомоги, одна з них – асистент старту на схилі.

Водовозка, що примостилася з самісінького краю, належить до служб порятунку, на що вказують спецсигнали пріоритету на даху кабіни. Це – шасі Mercedes-Benz покоління Neue Generation/MK. Машину буде експлуатувати місцевий комунгосп.

Підтримка дає конкретний результат

Передача спецтехніки – це ще один результат тривалої співпраці Корсунь-Шевченківської громади з норвезькими благодійниками.

П’ять карет швидкої допомоги, водовоз і пожежний автомобіль посилять можливості медиків та рятувальників, а частина техніки вирушить далі – туди, де потреба в ній сьогодні є найбільшою.

"Передали автомобілі представникам 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, Лиманській міській громаді, бригаді спеціального призначення "Азов" та автоцистерну для КП «ВЖ РЕУ». Ще частина автомобілів найближчим часом буде передана нашим захисникам в 32-й окремій механізованій бригаді Збройних Сил України та 155-й окремій механізованій бригаді імені Анни Київської Збройних Сил України, - уточнив виконувач обов‘язків міського голови Корсунь-Шевченківської міської ради Віталій Мацюк.

Саме такі партнерства, коли міжнародна підтримка перетворюється на конкретну техніку та ресурси для людей, громад і Сил оборони України, дають практичний результат.