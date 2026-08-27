У Києві на 34 000 гривень оштрафували маршрутчика за виїзд на зустрічну смугу

У Києві перевізник отримав адміністративні матеріали через порушення правил руху автобусами маршрутів №240 та №241. Водії громадського транспорту їздили зустрічною смугою, що зафіксували на відео та оприлюднили у Facebook.

Відео із порушенням працівники Укртрансбезпеки виявили під час моніторингу соціальних мереж. Після цього фахівці Управління державного нагляду (контролю) у Київській області та Києві перевірили роботу зазначених маршрутів.

Перевізника притягнуть до відповідальності

Під час перевірки інспектори встановили факти порушень. За результатами перевірки на перевізника склали відповідні адміністративні матеріали. Як зазначають в Укртрансбезпеці, передбачена відповідальність становить 34 000 гривень.

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Окремо з водіями провели роз'яснювальні бесіди щодо безпечного перевезення пасажирів та відповідальності у разі ДТП.

В Укртрансбезпеці наголошують, що водій відповідає за безпеку пасажирів під час перевезення та за наслідки дорожньо-транспортної пригоди, якщо в його діях буде встановлено порушення.

Регулятор закликав водіїв та перевізників дотримуватися вимог законодавства і не вдаватися до небезпечних порушень правил дорожнього руху.