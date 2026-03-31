У Києві на літо не підвищуватимуть швидкість до 80 кілометрів на годину: відомі причини

У Києві в сезон 2026 року не запроваджуватимуть підвищення швидкості до 80 км/год на окремих ділянках доріг. Як повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, таке рішення ухвалили після перевірки стану вулично-дорожньої мережі та аналізу аварійності.

Чому відмовились від підвищення швидкості

Фахівці провели оцінку ділянок, де раніше дозволяли рух зі швидкістю до 80 км/год у теплий період.

Під час аналізу врахували кілька факторів: наявність смуг громадського транспорту, лівих поворотів, ділянок з обмеженою видимістю, а також статистику ДТП за минулий рік.

Окремо врахували заплановані ремонтні роботи, під час яких змінюється організація дорожнього руху.

Вплинув стан доріг після зими

У міській адміністрації зазначають, що додатковим фактором стали наслідки зимового періоду.

Складні погодні умови негативно вплинули на стан покриття. Це також стало аргументом на користь збереження нижчого швидкісного режиму.

Які обмеження діятимуть

У результаті з 1 квітня до 1 листопада в Києві діятиме стандартне обмеження швидкості — до 50 км/год.

Саме така норма передбачена Правилами дорожнього руху для населених пунктів. Нагадаємо, чинне законодавство передбачає штраф за перевищення, починаючи з перевищення на 20 км на год і вище. Тобто фактично безкарно можна їздити до 70 кілометрів на годину.

Пріоритет — безпека

У КМДА підкреслюють, що основною метою є зниження аварійності.

Наразі комунальні служби працюють над відновленням дорожньої інфраструктури після зими. До завершення цих робіт підвищення швидкісного режиму вважають недоцільним.

Що це означає для водіїв

Водіям варто врахувати, що у 2026 році не буде традиційних «швидкісних» ділянок у столиці.

Це означає, що навіть на магістралях, де раніше дозволяли їхати швидше, залишиться обмеження 50 км/год.