У Києві продають Mercedes-Benz CL 63 AMG з пробігом п’ять тисяч кілометрів: ціну визначає покупець

Купе свого часу придбали новим в офіційного дилера Mercedes-Benz у столиці, після чого більшість часу автомобіль зберігався в гаражі. За машину хочуть отримати понад $78 000. Про це пише topgir.com.ua.

За інформацією з оголошення, Mercedes-Benz CL 63 AMG практично не експлуатували. Автомобіль виїжджав переважно для проходження необхідного технічного обслуговування, а решту часу зберігався в гаражі.

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На момент продажу одометр показує лише 5391 км. Також для потенційного покупця доступний повний звіт про історію автомобіля.

Яка ціна Mercedes-Benz CL 63 AMG

Фіксовану вартість купе поки не встановили. Потенційним покупцям пропонують самостійно назвати свою ціну та залишити контактні дані.

Водночас в описі продажу зазначено, що власник розраховує отримати понад $78 тисяч. Якщо запропонована сума його зацікавить, він зв’яжеться з потенційним покупцем.

Таким чином, на українському ринку з’явився Mercedes-Benz CL 63 AMG C216 із дуже малим пробігом — менше 5,5 тисячі кілометрів. Додатковою особливістю автомобіля є те, що його новим придбали саме в офіційного дилера Mercedes-Benz у Києві.