У Києві продають старий Daewoo Lanos за ціною нового з пробігом менше 6000 кілометрів

У Києві виставили на продаж Daewoo Lanos 2006 року з пробігом лише 5695 км, повідомляє TopGir із посиланням на оголошення на AUTO.RIA. За автомобіль просять 251 940 грн, або приблизно 5700 доларів. Приблизно стільки він коштував новим, але йдеться про рідкісний випадок — машину у стані так званої “капсули часу”.

Lanos, який майже не їздив

Цей Daewoo Lanos за майже 20 років проїхав менше, ніж багато службових авто проходять за кілька місяців. За інформацією продавця, автомобіль майже не експлуатувався протягом усього терміну служби та зберігався у сухому гаражі. Саме цим пояснюють хороший стан кузова й днища.

Йдеться про хетчбек першого покоління польського складання. Автомобіль оснащений бензиновим двигуном об’ємом 1,5 літра та механічною коробкою передач. Машина зареєстрована у Києві.

Чим він цікавий

Головна цінність цього Lanos — не комплектація і не технічні характеристики. Таких машин в Україні було дуже багато, і саме масовість зробила Lanos народним автомобілем. Але знайти сьогодні екземпляр із пробігом менше 6000 км майже неможливо.

Продавець стверджує, що автомобіль зберіг заводську комплектацію без втручань у конструкцію. На машині залишилися оригінальні шини Debica польського виробництва, а запасне колесо, за словами власника, жодного разу не використовували. Також зазначено, що авто має рідну оптику, заводські вікна та кузов без перефарбованих елементів.

У салоні, за описом, також зберігся заводський стан оздоблення. Технічна частина, як стверджує продавець, не потребує ремонту чи додаткових вкладень. Окремо в оголошенні згадується моторний відсік: навіть масляний фільтр нібито залишився заводським.

Чому ціна така висока

5700 доларів за Daewoo Lanos 2006 року — це значно вище за середню ціну більшості таких автомобілів на вторинному ринку. Але у цьому випадку продавець фактично продає не просто старий бюджетний хетчбек, а рідкісний стан збереження.

Для частини покупців такий Lanos може бути не стільки щоденним транспортом, скільки автомобільною ностальгією. Це модель, яка десятиліттями була одним із символів українського авторинку: проста, недорога в ремонті, знайома майже кожному СТО і масова настільки, що її досі добре знають навіть ті, хто ніколи не мав власного Lanos.

Саме тому “капсула часу” може зацікавити не лише тих, хто шукає дешеве авто, а й колекціонерів локальної автомобільної історії. Хоча з практичного погляду покупцеві все одно варто уважно перевірити машину перед купівлею.

Малий пробіг — не завжди гарантія ідеалу

Автомобіль, який довго стояв без активної експлуатації, може виглядати чудово, але потребує уважної діагностики. Навіть якщо кузов, салон і моторний відсік збереглися добре, час впливає на гумові ущільнювачі, патрубки, гальмівну систему, мастила, технічні рідини та електричні контакти.

Тому перед купівлею такого Lanos варто перевірити не лише пробіг і лакофарбове покриття, а й стан ременів, гальм, шин, паливної системи, охолодження та підвіски. Особливо якщо автомобіль планують не зберігати в колекції, а використовувати щодня.

Цей екземпляр цікавий саме своєю збереженістю. Але “майже новий” за пробігом автомобіль 2006 року все одно залишається машиною, якій уже близько двох десятиліть.

Рідкісний Lanos для поціновувачів