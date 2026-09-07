У Києві продають відреставрований Mercedes-Benz 500SEC 1983 року за 70 тисяч доларів

У Києві виставили на продаж купе Mercedes-Benz 500SEC 1983 року після повної реставрації. За автомобіль власник просить 70 тисяч доларів, однак готовий обговорити ціну з реальним покупцем. Про це пише topgir.com.ua.

За словами продавця, відновлення автомобіля тривало чотири роки. Подробиці проведених робіт, актуальний пробіг та перелік замінених деталей в оголошенні не вказані.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Mercedes-Benz 500SEC має під капотом V8

Автомобіль оснащений атмосферним бензиновим двигуном V8 об'ємом 5,0 літра. Заявлена потужність становить 231 к.с., а максимальний крутний момент — 405 Нм.

Двигун працює в парі з 4-ступеневою автоматичною коробкою передач, яка передає крутний момент на задні колеса.

Mercedes-Benz 500SEC належить до сімейства C126 — дводверної версії S-Class покоління W126. Купе має чотиримісний салон, задній привод та безрамкові двері.

Довжина автомобіля становить близько 4,9 метра, а колісна база — 2850 мм.

Скільки коштує Mercedes-Benz 500SEC

За відреставроване купе власник просить $70 000. Водночас остаточну вартість готовий обговорювати з покупцем.

Таким чином, автомобіль розрахований насамперед на колекціонера або поціновувача класичних Mercedes-Benz, який хоче отримати вже відновлений екземпляр без необхідності витрачати кілька років на реставрацію.