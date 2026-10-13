У Києві стартувала виставка КомунТех-2026: гучна прем'єра вантажівок Fuso та відмова лідерів ринку

Як повідомляють організатори заходу, з 13 до 15 жовтня у павільйонах демонструється повний спектр машин для комунальних служб та логістики. Свої стенди розгорнули такі відомі компанії, як Scania Україна з рішеннями hooklift, так і знані вітчизняні виробники Будшляхмаш, Київський машинобудівний завод, Альфатекс, дистриб'ютори Daewoo Trucks та JAC, а також інші учасники ринку спеціалізованої техніки.

Чи не найголовнішою подією першого дня стала офіційна презентація бренду Fuso. Відвідувачам показали лінійку компактних вантажівок Fuso Canter повною масою від 3,5 до 8,5 тонн, які зараз критично необхідні для відновлення логістичних ланцюжків та інфраструктури.

Цікаво, що ці машини збираються в європейських країнах Шенгенської зони, тому постачання техніки та запчастин не розтягнеться на довгі місяці. Український склад деталей уже активно наповнюється, а дилерська мережа формується по всій країні.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Технічні фішки та адекватний прайс

Японські вантажівки пропонують вражаючу варіативність: три варіанти кабін, п'ять рівнів вантажності та шість розмірів колісної бази. Під капотом працює надійний трилітровий турбодизель на 150 або 175 кінських сил, який агрегатується з класичною механікою або шестиступеневим автоматом Duonic.

На прем'єрному подіумі виставки – лінійка Canter від FUSO. Фото: Serhiy Sukhovskyy

Машини ідеально підходять для тісних міських вулиць, адже мають найкращий у своєму класі радіус розвороту від 11,4 метра. До того ж у базове оснащення вже входять сучасні системи безпеки, включаючи ABS, ESP, систему екстреного гальмування та контроль смуги руху.

Наразі українцям доступні три версії шасі з гарантією на два роки або 120 тисяч кілометрів пробігу. Ціни стартують від 49 222 доларів за базову модель вантажопідйомністю понад 1,4 тонни і доходять майже до 60 тисяч доларів за топову версію, здатну взяти на борт майже 6 тонн.

"До кінця року ми очікуємо партію з 40 автомобілів, а наступного року плануємо привезти повнопривідні версії та електричний eCanter, – зазначають представники імпортера.

Такої позашляхової версії Canter з колісною формулою 4х4 в Україні ще немає, але в представництві вже обіцяють, що ось-ось буде. Фото: fuso-trucks

Хто не прибув виставку

Цьогорічний форум запам'ятається не лише гучними новинками, а й відсутністю кількох провідних операторів ринку. Зокрема, компанії Автек та завод спецтехніки Техкомплект в останній момент скасували свою участь.

Обидва підприємства пояснили своє рішення складною безпековою ситуацією в столиці. Керівництво брендів наголосило, що безпека працівників та відвідувачів є абсолютним пріоритетом, тому зустрічі з клієнтами переносяться на наступний рік у сподіванні на кращі умови.