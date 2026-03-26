У Києві затримали "рішалу", який продавав складання іспитів на "права": скільки коштували його "послуги"

У Києві правоохоронці викрили 41-річного чоловіка, який пропонував за гроші допомогу у складанні іспитів на водійське посвідчення. Його затримали під час отримання коштів, повідомили у поліції.

До речі на Одещині затримали "бігунка", який просив трохи менше

Як працювала схема

Слідство встановило, що підозрюваний раніше працював в одному зі столичних сервісних центрів і використовував свої зв’язки для організації незаконної “допомоги”.

Клієнтам він обіцяв вплинути на службових осіб, щоб ті забезпечили успішне складання іспитів. Причому мова йшла як про теоретичну частину, так і про практичну.

За “послугу” чоловік просив 2 тисячі доларів за теорію та ще 300 доларів за практичний іспит.

Іспит із підказками

Один із варіантів, який пропонував фігурант, — складання теоретичного іспиту в Черкасах.

За його словами, під час тестування поруч мала бути людина, яка підказуватиме правильні відповіді. Таким чином клієнту фактично гарантували позитивний результат.

Водночас чоловік прямо попереджав: без оплати скласти іспити буде неможливо.

Затримання та підозра

Правоохоронці затримали чоловіка під час передачі обумовленої суми.

Йому повідомили про підозру за статтею про одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадових осіб. Така кваліфікація передбачає серйозну відповідальність.

До речі у Польщі чоловік склав на"права" зі 139-ї спроби

Що загрожує

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд уже обрав запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави понад 3,3 мільйона гривень.

Що це означає для водіїв

Подібні випадки — не рідкість, але вони показують, що спроби “купити права” залишаються ризикованими.

Окрім кримінальної відповідальності, такі схеми підривають довіру до системи підготовки водіїв і напряму впливають на безпеку на дорогах.