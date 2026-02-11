У Львові побудують ще один міст, який сполучить два мікрорайони з центром

У місті вже визначилися з підрядником. Як повідомляє мерія, роботи виконуватиме компанія ТзОВ "Онур", з якою вже укладено договір. Тепер залишилося узгодити технічну документацію та отримати відповідні дозволи.

Орієнтовно старт буде дано на початку березня. Тривалість виконання робіт становитиме близько 11 місяців.

Міст 1888 року вже на межі

За задумом проєктантів, новий міст має суттєво покращити транспортне сполучення між мікрорайонами Рясне, Рясне-2 та центральною частиною міста. Наразі рух здійснюється старим мостом, збудованим у 1888 році.

Древня споруда перебуває в аварійному стані та потребує повної реконструкції. Водночас вул. Шевченка, де розташований міст, є однією з найбільш завантажених транспортних артерій Львова — щоденний трафік становить близько 27 тисяч автомобілів, а громадський транспорт курсує приблизно кожні дві хвилини.

Основні параметри споруди

Проєкт передбачає будівництво моста довжиною близько 32 метрів із трьома смугами руху: дві у напрямку до центру міста та одна – у напрямку Рясного.

Також буде облаштовано спільну велопішохідну зону. З обох сторін мосту встановлять світлофорне регулювання, що дозволить оптимізувати рух транспорту, зокрема забезпечить безперешкодний проїзд із вул. Тунельної до вул. Варшавської.

Будівництво нового моста дасть змогу перекрити старий міст для реконструкції та облаштувати на ділянці кільцевий рух.

Що закладено в кошторис

Загальна вартість проєкту – 107 млн грн. Фінансування здійснюватиметься коштом бюджетних та кредитних кас відповідно до угоди з АТ «Ощадбанк».