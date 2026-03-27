У Львові з 1 квітня тролейбуси й трамваї подорожчають, але пасажири платитимуть по-старому

Вартість проїзду у міських трамваях та тролейбусах лишається без змін. Про це повідомила мерія.

Однак комунальний перевізник за свою роботу буде отримувати від міста більше, оскільки виконавчий комітет міськради затвердив нову тарифікацію електротранспортному підприємству вартісті виконаної роботи.

На запит "Львівелектротрансу" в мерії переглянули розмір компенсації через суттєве зростання вартості електроенергії. Зроблено так, що таке рішення жодним чином не вплинуло на гаманець пасажирів.

Читайте також Львівська модель Е-квитка стала прикладом для України

Пасажири хай не переймаються

Розмір вартості транспортної роботи мерія скорегували на 27 відсотків, зважаючи на зростання вартості електроенергії.

Так, у наразі чинному розрахунку вартості транспортної роботи була закладена ціна електроенергії 11 грн за кВт-год, а зараз вона зросла вже більш ніж на 60%.

" Але вартість проїзду для пасажирів залишається незмінною. Оплата транспортної роботи — це розрахунок виключно між містом та перевізником за надані послуги, – зазначив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

Читайте також Львівські пасажири отримали від мерії карт-бланш: економія суттєва

Відлік пішов на вагонокілометри

На підставі прийнятого рішення з 1 квітня вартість транспортної роботи складатиме 155,97 грн за 1 тролейбусо/кілометр та 191,22 грн за 1 вагоно/кілометр відповідно.