У меню тепер не тільки фаршировані щуки чи парець, але й шафи з комодами: відео з кордону

Як повідомляють прокуратура та БЕБ Вінниччини, вантажний автомобіль DAF під керуванням громадянина Молдови перевозив продукцію українського виробника до сусідньої країни.

Згідно з супровідними документами, у напівпричепі знаходилися звичайні дерев'яні шафи та комоди.

Надмірна вага все-таки шкодить

Проте під час проходження контролю на пункті пропуску Могилів-Подільський – Отач інспектори помітили розбіжність. Контрольне зважування показало, що фактична маса автотранспорту суттєво відрізняється від заявленої в паперах.

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Це стало підставою для повного огляду фури. Митники виявили спеціально облаштовану схованку, яка знаходилася між подвійними стінками напівпричепа.

Перевізник попутно хотів заробити на цигарках, прикрившись пакунками з розбірними меблями. Фото: з матеріалів слідства

Саме там контрабандисти акуратно склали 51 200 пачок сигарет. Жодна з них не мала марок акцизного податку України, що одразу перевело вантаж у статус нелегального.

Наслідки для перевізника

На кордоні спрацювали жорстко та оперативно. Увесь нелегальний товар, а також саму вантажівку DAF разом із напівпричепом вилучили як речові докази у кримінальному провадженні.

"Організатором виявився працівник молдовської логістичної компанії. Він залучив водія компанії, який не був обізнаний про наявність прихованого вантажу, – зазначають представники прокуратури.

Наразі фігуранта затримали та повідомили йому про підозру. Суд уже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, залишивши можливість вийти під заставу у розмірі 998 тисяч гривень.

Нагадаємо, що подібні випадки прихованого перевезення підакцизних товарів через кордон фіксуються регулярно. Проте конфіскація дорогого комерційного транспорту робить такі схеми вкрай ризикованими для логістичного бізнесу.