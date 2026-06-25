У мера Самбора забрали Audi Q7 за 4,2 млн грн: схема з донькою не спрацювала

Йдеться про Audi Q7 2023 року випуску вартістю 4,2 млн гривень. За даними слідства, автомобіль був оформлений на доньку посадовця, однак фактично ним користувався виключно міський голова.

Відповідне рішення ухвалено 23 червня 2026 року. Суд підтримав позицію Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та відмовив у задоволенні апеляційної скарги відповідача. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення.

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Елітний кросовер записали на доньку

Детективи НАБУ та прокурори САП дійшли висновку, що оформлення машини на родичку було способом приховати реального власника активу.

Зібрані докази також свідчили про можливість посадовця прямо або опосередковано розпоряджатися автомобілем.

Нагадаємо, Audi Q7 належить до класу повнорозмірних кросоверів преміумкласу.

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Спроба врятувати авто не спрацювала

У САП зазначають, що після початку розгляду справи сторони здійснили ще одну угоду купівлі-продажу, внаслідок якої право власності на автомобіль формально перейшло до третьої особи. На думку слідства, це було зроблено для уникнення цивільної конфіскації.

Проведений аналіз доходів та майнового стану посадовця і членів його сім'ї, як стверджують правоохоронці, засвідчив відсутність законних джерел для придбання такого дорогого автомобіля. У результаті Audi Q7 стягнено у дохід держави.