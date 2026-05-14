У мінівені Fiat Ulysse український виробник почав вирізати підлогу: для чого на те місце вставляють "ванну"

Один з вітчизняних виробників спецтранспорту компанія "Сплайн" продемонструвала на виставці ComAutoTrans 2026 свої розробки саме у такому сегменті та плюс машину-амбулаторію для роботи у прифронтовій зоні.

Якщо у європейській частині інклюзивні автомобілі для перевезення людей на кріслах колісних вже стали звичними, там навіть своя конструкторська школа існує, то в Україні цей виробничий сегмент, м'яко кажучи, на етапі становлення.

Однак це не завадило нашим інженерам зробити серйозну заявку на становлення власної школи конструювання інклюзивної пасажирської техніки для обслуговування людей в кріслах колісних. Розробники компанії "Сплайн", якій ще й року не виповнилося у згаданій темі, зробили у цьому сегменті індустрії серйозну заявку.

Через війну потреба в інклюзивному транспорті зросте

Показ відразу двох моделей спецтранспорту для перевезення людей у кріслі колісному переконав: наші вже навчилися робити такий транспорт не гірше від європейців, якщо не краще. Це своєрідна відповідь на майбутні соціальні виклики: з завершенням війни потреба в інклюзивному транспорті зросте до неймовірних масштабів.

Занижена підлога дала півтораметровий простір допуску для сертифікації, а механічна відкидна рампа – легкий процес посадки та висадки. Фото: Валентин Ожго, Авто24



За великим рахунком італійський 2-літровий мінівен Fiat Ulysse аж ніяк не підходив для побудови на його базі інклюзивного автомобіля. Все через висоту від підлоги до стелі. Вона за стандартами має бути не менше 1,5 метра.

В ціні буде компактний та економічний інклюзивний борт

Не дуже громіздкий компактний транспорт вже зараз дуже потрібний патронатним соціальним службам. Його головна привабливість в ощадливому споживанні пального (7,3 л/100 км у змішаному циклі), адже для перевезення однієї людини у кріслі колісному та кількох супроводжуючих не потрібно гнати повнорозмірний мікроавтобус.

На цій підставі інженери Spline вирішили не відмовлятися від цієї моделі. Пасажирську версію Ulysse вони в процесі перелицювання переробили, зрізавши у салоні підлогу від задніх дверей аж до сидінь водія з пасажирами.

Ось тоді й додумалися врізати “ванну”

Натомість на вивільнене місце між арками задніх коліс вварили своєрідну ванну без заднього бортика. Таким чином навіть після утеплення та шару захисту шумопоглинання від підлоги до стелі висота стала відповідати міжнародним стандартам, прописаним для інклюзивного транспорту

В цю занижену підлогу в задній частині вбудували механічну відкидну рампу, що дозволяє комфортно здійснювати як посадку в салоні людини у кріслі колісному, так і висадку.

"Замінено задні пружини, перенесено точки кріплення амортизаторів. Автомобіль повністю сертифікований, і це переобладнання узгоджено з заводом-виробником авто. Тобто гарантія на автомобіль залишається і вона підтримується усіма його дилерськими центрами, – зазначив у ексклюзиві редакції Авто24 комерційний директор Іван Харитонов.

Автомобіль може перевозити сімох пасажирів на звичайних пасажирських місцях плюс місце людини в кріслі колісному. Поруч з водієм два місця, другий ряд – ще три пасажирських місця, і третій ряд – там додаткові два поворотно-раскладні сидіння, які також можна використовувати.

Ось так виглядає повортно-відкідне крісло у складеному стані (праворуч) та в робочому (ліворуч). Фото: Валентин Ожго, Авто24

Цінник – в бюджетній позиції

Переобладнання цього маленького мінівена Fiat Ulysse обходиться дорожче, ніж перелицювання стандартного середньорозмірного мікроавтобуса, як от Fiat Ducato L3 H2 , оскільки роботи у великій машині менше й тому затрата відносно "малюка" падає.

За словами Івана Харитонова, все залежить від того, на базі якої марки він виготовлений та укомплектуваний.

"Ціна на сьогодні стартує від 1 мільйон 750 гривень. Якщо врахувати, що лише базовий автомобіль коштує зараз 1 мільйон 300 гривень, то це буде бюджетний варіант, – зазначає комерційний директор.

Шасі Fiat Ducato, електрогідравлічний підіймач, комфортні крісла доводиться завозити з-за кордону, але все решта – вітчизняних виробників. Фото: Валентин Ожго, Авто24