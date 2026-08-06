У МВС попередили про нову шахрайську схему з документами на виїзд з країни

Українців, які планують подорож за кордон власним автомобілем, закликають не користуватися послугами сумнівних посередників для оформлення документів. У Головному сервісному центрі МВС попереджають, що в інтернеті активізувалися шахраї, які пропонують "швидке" оформлення міжнародного посвідчення водія та інших документів.

Зловмисники створюють фейкові сайти, Telegram-канали, ботів і сторінки у соцмережах, де обіцяють оформити документи без особистої присутності або "вирішити питання" за один день. Насправді їхня мета – отримати гроші та персональні дані.

Найчастіше шахраї використовують такі пропозиції:

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"міжнародне посвідчення водія онлайн";

"водійські документи онлайн";

"внесення даних до реєстру";

"виготовлення офіційних документів без вашої присутності";

"видалення даних з бази";

"техогляд без заїзду на СТО".

Які документи потрібні для виїзду за кордон

У МВС нагадують, що перелік документів залежить від країни призначення та міжнародних угод, до яких вона приєдналася. Для більшості країн Європейського Союзу достатньо українського посвідчення водія, яке відповідає вимогам Віденської конвенції про дорожній рух.

Якщо ж маршрут проходить через країни, що працюють за Женевською конвенцією, зокрема США чи Канаду, може знадобиться міжнародне посвідчення водія.

Для закордонної поїздки водію можуть знадобитися:

національне посвідчення водія;

міжнародне посвідчення водія (за потреби);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

міжнародний страховий поліс;

номерні знаки;

у деяких країнах – документ про проходження технічного контролю.

Як не стати жертвою шахраїв

У сервісному центрі МВС рекомендують: