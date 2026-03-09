У Миколаєві пасажири все менше купують квитки за 10 гривень на проїзд тролейбусами

Відзначається, що тролейбуси КП "Миколаївелектротранс" з початку року перевезли понад 2 млн пасажирів. Такий підрахунок пропозиції спеціальних датчиків, встановлених у тролейбусах марок "Дніпро" та ПТС.

Як днями повідомила на свій сайт мірія, система підрахунку працює без персоніфікації та фіксує лише кількість входів і виходів пасажирів.

QR-код збирає все більше грошей

Водночас озвучено висхідну статистику безготівкової оплати проїзду пасажирами. Вона в електротранспорті за останні три роки зросла у два з половиною разу.



Безготівкові платежі за проїзд:

лютий 2024 року – 74 тисячі оплат;

лютий 2025 року – 166 тисяч оплат;

лютий 2026 року – 186 тисяч оплат.

До речі, показник лютого суттєво перевершив січневий результат. У перший місяць року, який був на три дні довшим від лютого, було виплачено понад 155 тисяч поїздів за допомогою єдиного QR-коду, який працює з картками будь-якого банку.

Вчора, 8 березня, в електротранспорті комунального господарства пасажири всіх вікових категорій були в центрі уваги перевізника. Фото: Миколаївелектротранс

Такий спосіб оплати дозволяє не лише зручно користуватися транспортом, а й економити.



Чим перевізник "купив" пасажира

Пасажири все частіше обирають електронний квиток через його очевидні переваги: ​​швидкість, зручність та економічність.

«Квіток, придбаний у водія, коштує 10 гривень, тоді як при оплаті через QR-код – 8 гривень. До того ж електронний квиток протягом 90 хв дає можливість забезпечити необмежену кількість пересадок між усіма трамваями та тролейбусами міста, чого не вимагається паперовий», – заявив директор Юрій Сметана.

Маршрут туди, куди тролейбус не їздив

Недовга кількість поїздок за безготівкою має зрости, остання компанія збирається запустити новий тролейбусний маршрут. Днями тут здійснили технічний виїзд (див. відео внизу) за напрямком, який у перспективі з'єднає Залізничний вокзал (Миколаїв-Вантажний) із вулицею Казарського.

З фото та відео видно, що це буде комбінований маршрут, наступна частина шляху відсутня контактна мережа і тролейбуси будуть долати залишок маршруту на акумуляторах. Сучасні тролейбуси ПТС заводу "Політехносервіс" з Броварів на такий вид експлуатуються розраховані, можуть долати на живленні від батареї 20 кілометрів.

Броварські 12,2-метрові машини ПТС із салоном на 77 пасажирів (33 сидячі) можуть протягнути 20 кілометрів на акумуляторах. Фото: Миколаївелектротранс

Поки маршрут хронометрують

Фахівці підприємства під час технічних тестів виїздів перевіряли запасний ходу тролейбусів, визначали заїзди на зупинки та місця розворотів транспорту.

«Окремо фіксувався хронометраж руху між зупинками, щоб сформувати коректний графік. Паралельно опрацьовуємо й інші організаційні та технічні питання, які є обов’язковими для початку роботи на маршруті», – зауважив Юрій Сметана.