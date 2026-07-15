У митників однакові апетити, але різні тарифи: скільки коштує "сприяння" на кордоні

Правоохоронці задокументували хабарі від 60 до 700 доларів, а в одному з епізодів фігуранти стабільно брали по 500 доларів за безперешкодне оформлення кожної партії товару.

Про всі епізоди Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань повідомили окремо. Редакція Auto24 об'єднала їх в одну публікацію, щоб показати масштаб і схожість викритих схем.

По 500 доларів за кожну партію товару

Працівники ДБР спільно із СБУ затримали посадовця Вінницької митниці та його посередника, яких підозрюють в організації схеми "гарантованого" митного оформлення вантажів.

За даними слідства, щонайменше з грудня 2025 року посередник шукав підприємців, які хотіли уникнути проблем під час проходження митниці. Після цього митник оформлював необхідні документи, а за кожну таку операцію фігуранти вимагали по 500 доларів США.

Під час затримання та обшуків правоохоронці вилучили 13 тисяч доларів готівкою, а також засоби зв'язку.

Посадовцю митниці повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, а посереднику – у пособництві вчиненню такого злочину – ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Посадовця відсторонено від роботи, суд відправив його під варту із можливістю внесення застави у 266 тисяч гривень.

До 700 доларів за оформлення вантажів

Ще один епізод також стосується Вінницької митниці. Тут головний державний інспектор, за версією слідства, пропонував митним брокерам безперешкодне оформлення запчастин до вантажних автомобілів, які експортувалися за кордон.

Вартість такого "сервісу" становила від 300 до 700 доларів США за одну декларацію залежно від номенклатури товару. Ті, хто відмовлявся платити, отримували штучні затримки та додаткові митні процедури.

На Львівщині – по 60 доларів за кожне авто

На митному посту "Городок" у Львівській області правоохоронці затримали начальника одного з відділів, який, за даними слідства, встановив власний тариф на оформлення імпортованих автомобілів.

За безперешкодне розмитнення кожної машини він вимагав по 60 доларів США. Якщо імпортери відмовлялися платити, посадовець погрожував навмисно затягувати митне оформлення транспорту.

Правоохоронці затримали обох фігурантів вінницького та львівського епізодів під час отримання неправомірної вигоди. Усім підозрюваним інкримінують одержання хабарів службовими особами (підозра за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.