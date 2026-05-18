У народного депутата відібрали три елітні машини: за якими преміальними авто ллє сльози "слуга"

На цій підставі винесено ухвалу не на користь нарадепа. Суд задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо активів, пов’язаних із народним депутатом України.

Про це розповідається у короткому релізі на ТГ-сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Щоправда, у багатьох виникає запитання, чому засекречено прізвище народного депутата і чому інформація про нього закрита від виборців.

Автопарк слугував слузі

Йдеться про одразу три дорогі автомобілі, якими фактично користувався парламентар, хоча формально вони були оформлені на інших осіб.

Суд визнав активи необґрунтованими та постановив стягнути в дохід держави їхню вартість – 7 255 976 гривень.

Ціну обґрунтували експерти авторинку відповідно до моделей, технічного стану та як зовнішнього, так і внутрішнього вигляду машин.

Які автомобілі фігурують у справі



До "депутатського автопарку", який став предметом антикорупційного позову, увійшли:

Toyota Land Cruiser 200

BMW 730Ld

BMW X5



На момент придбання у 2020–2021 роках ринкова вартість такого набору преміальної техніки могла перевищувати 250–300 тисяч доларів залежно від комплектацій.

Лише новий Land Cruiser 200 у топових версіях навіть з невеличким пробігом коштував близько 100 тисяч доларів і навіть більше. За вживаний, але в добротному стані BMW X5 просять від $53 000 до $78 000, але це залежить від комплектації, стану та пробігу.

Як працювала схема

За даними слідства, автомобілі були придбані у приватну власність неофіційних водіїв народного депутата та пов’язаної з ним юридичної особи. Водночас фактичним користувачем машин залишався сам посадовець.

Один із доказів – оформлення спеціального допуску для заїзду автомобілів на територію Верховної Ради України.

Під час аналізу доходів та витрат народного обранця і членів його родини прокурори встановили, що офіційних доходів було недостатньо для придбання такого автопарку.

На підставі чого подали позов

Позов підготували на основі матеріалів Національного агентства з питань запобігання корупції та доказів, які самостійно зібрали прокурори САП.

Рішення суду ще не набрало остаточної сили – його можна оскаржити протягом 30 днів після складання повного тексту рішення.