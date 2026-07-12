Новий дорожній знак "авто з хмарками": що він означає

Уряд Нідерландів пояснює нововведення бажанням зробити дорожні знаки однаковими для всіх міст. Раніше муніципалітети використовували різні варіанти позначення екологічних зон, що нерідко вводило в оману водіїв.

Попри побоювання багатьох водіїв, новий знак не запроваджує додаткових заборон, а лише уніфікує позначення зон, у яких уже діють різні екологічні обмеження. У тонкощах змісту та вимог чинного нововведення розбиралися в редакції Авто24.

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Старі знаки своє віджили

Новий дорожній знак Zero Emission Zone офіційно з'явився в Нідерландах ще 1 січня 2026 року. Однак муніципалітетам дали шість місяців на демонтаж старих позначень і встановлення нових. Саме цей перехідний період завершився 1 липня, тож тепер однаковий знак використовується по всій країні.

Він являє собою білий щит із написом ZONE, червоним колом та стилізованим автомобілем із вихлопними газами. Водночас основне значення має не сам знак, а інформаційні таблички під ним. Саме вони визначають, для яких транспортних засобів діють обмеження.

Уніфікований дорожній знак Zero Emission Zone поєднує класичну круглу форму групи знаків заборони, вертикальний прямокутник з білим фоном та розміщену знизу табличку з силуетами машин одну або дві таблички. Колаж: Авто24

Один знак на різні режими

Новий знак використовується одразу для двох типів зон, хоча правила в них суттєво відрізняються.

Перший варіант – традиційна екологічна зона. Тут обмежують рух транспортних засобів із високими викидами, насамперед старих дизельних автомобілів. Залежно від міста заборона може поширюватися на вантажівки, автобуси, фургони, а в окремих випадках – і на легкові дизельні автомобілі.

Другий варіант – зона з нульовими викидами (Zero Emission Zone). Вона є значно суворішою, однак наразі стосується переважно комерційного транспорту. У перспективі в таких районах зможуть працювати лише фургони та вантажівки без шкідливих викидів – передусім електромобілі або автомобілі на водневих паливних елементах. Перехід до цих вимог відбувається поступово і триватиме до 2030 року залежно від категорії транспортного засобу.

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Саме тому під новим знаком завжди встановлюють додаткові таблички. Для зон із нульовими викидами на них зображені вантажівка та фургон, а в екологічних зонах також зазначають тип транспорту та екологічний клас, який потрапляє під обмеження.

Стандартизований дорожній знак замінив у містах раніше встановлені різні знаки. Колаж: Авто24

Чи змінилося щось для власників легкових автомобілів

Попри те, що на новому знаку зображений легковий автомобіль, для більшості приватних водіїв жодних нових правил не запровадили.

Сам по собі знак не означає автоматичної заборони на в'їзд. Якщо йдеться про зону з нульовими викидами, нині обмеження стосуються переважно вантажівок і легких комерційних автомобілів. Для легковиків заборона можлива лише тоді, коли це окремо передбачено місцевими правилами.

Водночас у традиційних екологічних зонах окремі міста вже обмежують рух старих дизельних легкових автомобілів. Такі правила діють, зокрема, в Амстердамі, Гаазі, Арнемі та Утрехті.

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Контроль здійснюють камери

Дотримання правил дедалі частіше контролюється автоматично. Камери зчитують номерні знаки транспортних засобів і звіряють їх із базою даних. Якщо автомобіль не відповідає вимогам конкретної зони, власник отримує штраф.

Вартість штрафу в зоні нульових викидів:

130 євро для фургонів

320 євро для вантажівок

Для окремих категорій транспорту передбачені винятки. Наприклад, право на в'їзд можуть мати історичні автомобілі віком понад 40 років, а також транспортні засоби, спеціально обладнані для перевезення людей з інвалідністю.

На що звернути увагу українським водіям

Нідерланди щороку відвідують тисячі українських автомобілістів і міжнародних перевізників, тому нове маркування варто знати.

Насамперед слід пам'ятати, що сам знак ще не означає заборону на в'їзд. Вирішальне значення мають додаткові таблички під ним. Саме вони вказують, яких транспортних засобів стосуються обмеження: лише вантажівок і фургонів чи також легкових дизельних автомобілів.

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Фактично новий знак не посилює вимоги до водіїв, а робить їх зрозумілішими. Він став єдиним стандартом для всієї країни, тоді як конкретні правила доступу, як і раніше, визначають місцева влада та інформаційні таблички безпосередньо на в'їзді до відповідної екологічної зони.

По верхній частині знака можете мазнути поглядом, а ось на інформаційну табличку знизу варто звернути увагу. Фото: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaa