Як повідомляє поліцейське управління Білефельда, інцидент стався опівдні 23 листопада між розв'язками Білефельд Схід та Оствестфален Ліппе. 50-річний водій вантажівки з міста Утце рухався правою смугою, коли з його напівпричепа почали злітати шматки криги .

Один із таких крижаних снарядів влучив у Ford Focus 41-річного місцевого жителя, який їхав слідом у середній смузі. Удар припав на праву сторону скла, тому керманич легковика дивом уникнув травм, проте збитки оцінили приблизно в 1000 євро.

На щастя, скло не проломилося від крижаних уламків і в салоні ніхто не постраждав. Фото: Polizei Bielefeld

Поліція там працює оперативно. Патрульні швидко наздогнали та зупинили порушника.

"Кожен водій перед початком руху зобов’язаний переконатися, що його транспортний засіб є безпечним для оточуючих, – оголосили представники німецької поліції.

Пошкоджене лобове скло автомобіля Ford Focus влетіло далекобійнику в кількатижневу зарплату та штрафні бали. Фото: Polizei Bielefeld

Правоохоронці повідомили, що очищення вікон та даху від снігу й льоду є обов’язковою процедурою. Якщо через падіння криги стає ДТП, винуватцю світить чималий грошовий штраф, а також нарахування балів у реєстрі водійських правопорушень.

Зимовий біль далекобійників

Як ми вже неодноразово писали на Авто24, проблема снігових шапок на дахах фур є справжнім викликом для водіїв, зокрема й українських, які працюють в Європі. Товстий шар льоду на тенті може важити до 50 кілограмів, а його падіння на швидкості перетворюється на смертельну небезпеку.

Про таку снігову рампу українські водії можуть тільки мріяти, хоча кошторисна вартість такої конструкції копійчана. Фото: сайт dekra-roadsafety.com

Водночас очищення даху вважається роботою на висоті, що вимагає спеціального допуску та страховки. Лізти на слизький намет зі звичайною драбиною відверто небезпечно, тому в Німеччині та Польщі дедалі частіше використовують системи очищення вантажівок від снігу, щоб не допускати виїзду неочищених фур на автомагістралі.