У Німеччині встановили світовий рекорд: понад 60 Maybach зібрали в одному місці

За інформацією Technik Museen Sinsheim Speyer, на території музею в німецькому Зінцхаймі одночасно зібралися понад 60 автомобілів Maybach та інших машин, оснащених технікою Maybach. У музеї заявили, що такої кількості автомобілів цієї марки та з її агрегатами раніше не збирали в одному місці.

Maybach відзначив 60-річчя клубу

Причина такого незвичайного автомобільного зібрання виявилася цілком конкретною: Maybach Club святкує 60-річчя.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

До Зінцхайма приїхали власники та прихильники автомобілів марки, щоб відзначити ювілей клубу. Судячи з повідомлення музею, на майданчику опинилися не лише автомобілі з емблемою Maybach, а й машини, оснащені двигунами та іншими технічними рішеннями цієї марки.

Сам музей назвав подію світовим рекордом, адже раніше така кількість Maybach та автомобілів з технікою Maybach в одному місці не збиралася.

Чому саме Sinsheim

Місце для зустрічі обрали невипадково. Technik Museum Sinsheim має одну з найбільших приватних колекцій історичних Maybach у Німеччині. У музеї також окремо представлена колекція Maybach поряд з іншими автомобільними експонатами.

Для музею це ще одна можливість показати автомобільну історію марки не лише через власні експонати, а й через машини приватних колекціонерів.

До речі, Auto24 уже розповідав про рідкісні автомобілі та людей, які перетворюють їх на предмети колекціонування. Історія Maybach добре демонструє, чому такі машини мають особливу цінність: їх небагато, а кожен збережений екземпляр є частиною автомобільної історії.

Maybach починав зовсім не з Mercedes

Сьогодні назва Maybach асоціюється насамперед із найдорожчими версіями Mercedes-Benz. Але історичний Maybach має значно глибше коріння.

Компанія була заснована Вільгельмом Майбахом, одним із піонерів німецького автомобілебудування. У 1920-х і 1930-х роках Maybach випускав дорогі автомобілі, які конкурували з найпрестижнішими моделями свого часу.

Особливо відомою стала серія Maybach Zeppelin. Великі автомобілі отримували потужні багатоциліндрові двигуни та розкішні кузови, багато з яких виготовлялися спеціалізованими кузовними ательє.

У колекції Technik Museum Sinsheim сьогодні представлені різні історичні Maybach, а сам музей називає свою збірку найбільшою приватною колекцією старовинних Maybach, компресорних Mercedes та Bugatti в Німеччині.

Maybach повернувся вже під крилом Mercedes-Benz

Історичний бренд після тривалої перерви повернувся на ринок уже в складі Mercedes-Benz. Сьогодні назву Maybach використовують для найбільш розкішних версій автомобілів Mercedes.

Тому на одному майданчику в Sinsheim фактично зустрілися різні епохи марки. Тут можна говорити про Maybach як про самостійного виробника розкішних автомобілів, про історичні машини з двигунами Maybach та про сучасне розуміння Maybach як вершини модельної лінійки Mercedes-Benz.

Саме тому заявлений музеєм рекорд цікавий не лише кількістю автомобілів. Він показує, наскільки довгою виявилася історія бренду, який і сьогодні залишається одним із найвідоміших імен у світі автомобільної розкоші.

До речі, сучасні Mercedes-Maybach також регулярно потрапляють у поле зору українського авторинку, хоча порівнювати їх із довоєнними Maybach за конструкцією чи призначенням було б некоректно.